Bundel met beperkingen

'Onbeperkt online' dus en niet 'onbeperkt internetten'. Dat blijkt inderdaad uit onze test: berichtjes sturen gaat prima, daar kun je eindeloos mee doorgaan. Maar radio luisteren of filmpjes kijken lukt niet of nauwelijks.

Wat gaat wel en niet met 128 Kbps? Een overzicht:

WhatsApp- of Twitter-bericht heel goed WhatsApp- of Twitter-bericht met foto goed E-mail met tekst heel goed E-mail met kleine foto redelijk Facebook bekijken goed Facebook foto uploaden goed Nieuws- of OV app goed Weerapp redelijk Mobiele site redelijk Normale site redelijk App downloaden niet Internetradio of YouTube niet



Bij e-mailen hangt het er wel vanaf hoe groot je bijlage is. Met een kleine foto duurt het verzenden ongeveer een minuut, met een grote bijlage van 3 MB zit je 5 minuten te wachten. Een e-mail met alleen tekst wordt meteen verstuurd.

Apps en sites gebruiken waarin veel beeld wordt gebruikt, gaan op zich goed. Alleen het laden van de foto's duurt langer. Zo zie je op Facebook de tekst vrijwel meteen, maar de foto's blijven wat achter.

Fair use?

Onbeperkt online betekent ook onbeperkt data verbruiken. We lezen namelijk niets over een fair use policy. Met de lage snelheid gaat het verbruik natuurlijk minder snel, toch is het ons gelukt in een paar dagen 2 GB te verbruiken. Maar zonder gevolgen: geen waarschuwing of blokkering. Je mag er dus wel van uitgaan dat KPN je niet beperkt in het aantal te gebruiken MB's, alleen in de internetsnelheid.

Wat is KPN Onbeperkt Online?

KPN Onbeperkt Online is een prepaid internetbundel. Met je KPN prepaid-kaart kun je de bundel activeren, je betaalt dan €7,50 van je prepaid tegoed. Vervolgens kun je de hele maand internetten met een snelheid van 128 Kbps.

Activeren

Je activeert de bundel door *143# te bellen. Je krijgt dan bericht dat je bundel geactiveerd is. Je kunt dan meteen internetten. Aan het einde van de maand loopt de bundel automatisch af. Er wordt dus niet elke maand opnieuw €7,50 van je tegoed afgeschreven. Wil je gebruik blijven maken van de bundel? Dan moet je hem elke maand opnieuw activeren.

Snelheid

De snelheid van 128 Kbps is laag. Ter vergelijking: abonnementen met internet hebben tegenwoordig vaak een snelheid van 20 Mbps. Dat is grofweg 160 keer sneller! KPN geeft zelf al aan dat je niet alles kunt met deze snelheid. 'Voor streamen of videobellen raden we wifi aan'.