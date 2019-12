MB’s moeten langer mee!

Er zijn weinig problemen meer met bellen, sms’en en internetten. Providers investeren in hun mobiele netwerken en scoren goed in onze test. Maar ze moeten stoppen met het laten vervallen van ongebruikte data en belminuten.

Elke maand koop je een bepaald aantal MB’s, minuten en sms’jes in. Maar wat je niet opmaakt, lever je aan het einde van de maand gewoon weer in. Gebruik je een keer meer dan normaal dan is het fijn om een buffer van de vorige maand in te zetten. Helaas, zo werkt het niet.

Buiten de bundel

Sterker nog, als je een keer meer belt aan het einde van de maand, betaal je er flink voor. Een buitenbundeltarief is vaak wel 10 keer zo hoog, soms tot wel €0,31 per minuut. Bij internetten gaat soms de snelheid omlaag, maar ook hier zien we buitenbundeltarieven van €0,15 per MB. Sommige providers sluiten het internet af voor klanten die hun bundel verbruikt hebben.

Afronden

Consumenten worden met meer onterechte kosten geconfronteerd. Ook het naar boven afronden van gesprekken op hele minuten zorgt voor hoge kosten. Een aantal providers rondt alleen gesprekken van korter dan 1 minuut af op een hele minuut. In die gevallen betalen consumenten gemiddeld 18% meer dan ze daadwerkelijk verbruiken. Andere aanbieders ronden alle gesprekken af op hele minuten. Klanten van die bedrijven betalen gemiddeld 30% meer.

Vergelijk providers en abonnementen

Met onze vergelijker van mobiele abonnementen vind je makkelijk een abonnement dat bij jou past. Vul je verbruik in en de vergelijker berekent wat voor jou het goedkoopst is. Hierin wegen we ook het afronden van minuten en buitenbundeltarieven. Samen met het testoordeel van de provider geeft dit een goed beeld van de prijs-kwaliteitverhouding. Zo kun je een goede keuze maken.

