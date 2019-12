Nieuwe abonnementen mobiel internet.

Eerste indruk|KPN, Hi, T-Mobile en Vodafone verhogen de tarieven van mobiel internet. Daarnaast is het onbeperkt internet verleden tijd. De belangrijkste veranderingen op een rij.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen

Met de komst van de nieuwe abonnementsvormen, wordt het er allemaal niet duidelijker.

De belangrijkste veranderingen bij KPN, Hi, T-Mobile en Vodafone op een rij:

Providers die onbeperkt internet boden, doen dat nu niet meer. Je krijgt nu een maximaal aantal MB per maand bij de abonnementen.

Bij abonnementen die al een datalimiet hadden, is die verlaagd.

De prijzen van de abonnementen en dus de prijs per MB zijn omhoog gegaan.

Tussen 1 augustus en 5 september passen KPN, Hi, T-Mobile en Vodafone hun abonnementen aan. Met de komst van mobiel internet en door de regels voor de tarieven voor bellen en sms'en, zien providers KPN en Hi, T-Mobile en Vodafone de inkomsten uit bellen en sms'en teruglopen. Daar hebben ze een oplossing voor gevonden: het mobiel internet moet duurder. De tarieven gaan omhoog en het onbeperkt internet is verleden tijd.

De providers bieden nog steeds abonnementen geschikt voor alleen bellen en sms'en. Daarnaast zijn er de nieuwe abonnementen speciaal voor 'weinig' en 'veel' internetters. Hieronder de typen abonnementen:

Provider Abonnement Aantal min./sms (van-tot)

Aantal MB (van-tot)



Prijs (van-tot)

Ingangsdatum KPN Bel-Sms 100-650 geen (€1,50 per MB) €20-€65 5 september Bel-Sms-Web 100-1500 100-1750 €30-€150 5 september Bel-Sms-Web XL 150-1500 250-2000 €35-€153 5 september Hi Bel&Sms 75-500 geen (€1 per MB) €18-€60 5 september Web 90-700 100-800 €28-€83 5 september Messaging 120-1500 min. en

3000 sms 400-2000 €38-€158 5 september T-Mobile Smart Start 60-600 minuten of sms'jes zijn te

gebruiken als MB's. €13-€60 1 september Smart Plus 100-1800 250-1000 €25-€150 1 september iSmart 150-1000 500-1000 €30-€100 1 september Vodafone Bel+Sms 50-450 geen (€0,75 per 15 min.) €13-€50 1 augustus Bel+Sms+Web 100-650 100-450 €27-€75 1 augustus Smart 100-1200 min. en

onbeperkt sms 500-1000* €43-€150 1 augustus

Bevindingen van de Consumentenbond

Niet alleen de bundels en prijzen zijn veranderd, maar ook de voorwaarden. Wat betekenen deze veranderingen nu voor jou als consument?

Nieuwe (data-)abonnementen: onze bevindingen

Niet alleen de bundels en prijzen zijn veranderd, maar ook de voorwaarden. Wat betekenen deze veranderingen nu voor jou als consument?

Wil je een nieuw toestel?

Heb je al een smartphone, dan is de kans groot dat je er ook mee internet. Je toestel is misschien pas over twee jaar aan vervanging toe. Het zou onlogisch zijn nu een nieuwe smartphone aan te schaffen omdat abonnementen veranderen. Toch is de kans groot dat dit moet. Want KPN en Hi bieden de nieuwe abonnementen niet meer aan in sim-only-vorm. T-Mobile doet dit wel met het Smart Start-abonnement, maar dat is weer niet bedoeld voor de intensief internetter. En ook bij Vodafone wordt het zwaarste internet-abonnement niet als sim-only aangeboden. Wil je dus zo'n nieuw abonnement om mee te internetten? Dan moet je smartphone de deur uit en plaats maken voor een nieuwe.



Vreemde constructie

Bij de nieuwe abonnementen geldt: hoe meer data, hoe meer minuten en sms'jes. Een vreemde opbouw, want dit lijkt niet helemaal in overeenstemming met de berichtgeving over het gebruikspatroon van consumenten. Ze zouden minder bellen en sms'en en meer internetten. Maar als je een abonnement zoekt met weinig minuten of sms'jes en juist veel data, dan heb je pech.

De voorwaarden

Bij T-Mobile Smart Start zijn de MB's net als minuten en sms'jes 2 maanden houdbaar. Je neemt ze dus mee naar de volgende maand. Maar bij de andere T-Mobile-abonnementen en bij de andere providers neem je overgebleven MB's niet mee. Dat betekent dat internettegoed dat je niet opmaakt, verdwijnt. Even goed kijken dus hoeveel MB's je nodig hebt.

Als je datategoed op is, ga je een buitenbundeltarief per MB betalen. Dat ligt tussen de €0,05 en €0,10 per MB en is daarmee niet zo absurd hoog als de buitenbundeltarieven voor bellen en sms'en. Daar is niets aan veranderd, het ligt nog steeds tussen de €0,30 en €0,35 per minuut/sms.

Bij T-Mobile kun je nog voor een andere buitenbundelconstructie voor data kiezen, zij het op een nogal ingewikkelde manier. Voor €4,95 per maand kun je zorgen dat je kunt blijven internetten als je databundel op is, zonder dat er een buitenbundeltarief gaat gelden. Maar dan gaat wel de snelheid ver omlaag. Voor nog eens €10 kun je die snelheid en het datategoed weer herstellen. Dit is de zogenaamde 'onbeperkt internet'-optie, hoewel je dit natuurlijk niet echt onbeperkt internet kunt noemen.

Even kijken hoe het gaat

Misschien ben je net begonnen met internetten op je mobiel. Of je hebt een nieuw toestel dat meer MB's 'verstookt' op de achtergrond. Dan is het niet vreemd dat je geen idee hebt hoeveel je nu precies verbruikt aan MB's per maand. Het is daarom belangrijk dat je dat in de gaten houdt, vooral omdat je overgebleven MB's niet kunt meenemen naar de volgende maand. Installeer daarom een app die je verbruik bijhoudt en kijk het een paar maanden aan. Bekijk hier een test van apps waarmee je je verbruik kunt meten.

Mocht je tot de conclusie komen dat je te weinig of misschien wel teveel MB's in je abonnement hebt, dan kun je je bundel wijzigen. Maar ook dit gaat weer niet zonder slag of stoot: je bundel verlagen kan vaak niet kosteloos of zelfs helemaal niet. Verhogen kan wel, maar dan verlies je je opgespaarde belminuten en sms'jes.

