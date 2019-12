Eerste indruk|De nieuwe mobiele aanbieder Open Mobile biedt mobiele abonnementen die je met het hele gezin kunt delen. Het wil zich vooral onderscheiden met uitgebreide mogelijkheden voor ouderlijk toezicht. Open Mobile belooft meer controle over het smartphonegebruik van de kinderen. Goed bedoeld maar in de praktijk zal menig kind de ingestelde filters kunnen omzeilen.

Open Mobile: review

Conclusie

Open Mobile geeft ouders vrij unieke mogelijkheden om te beheren welke applicaties de kinderen mogen gebruiken. De tijdsturing, waarmee blokkades op gezette tijden werken, ontbreekt helaas nog. Een structurele beperking van Open Mobile is dat de filters alleen de toegang tot het mobiele netwerk beperken. Iedere smartphone kan óók via een wifi-netwerk (thuis, in de bieb, op school) het internet op - en daarop werken de Open Mobile-filters uiteraard niet.

Ook enkele andere beloofde onderdelen zijn nog niet af. De onderdelen die we konden testen werken naar behoren, maar we verwachten wel dat het bedrijf minimaal de functionaliteit biedt die het belooft. Ook de voorwaarden zijn nog niet helemaal helder. Het delen van een bundel binnen een gezin is niet uniek maar op zichzelf wel interessant, al is het aanbod niet heel voordelig. Met losse sim-only-abonnementen of prepaid ben je vaak goedkoper uit.

Ouderlijk toezicht

Open Mobile geeft je meer controle over het internetgebruik van het gezin. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat kinderen alleen voor het naar school gaan en na het eten WhatsApp, Facebook en Instagram kunnen gebruiken. Ook kun je bepaalde websites per categorie blokkeren, bijvoorbeeld pornografie of geweld, en specifieke websiteadressen blokkeren. Verder is er nog een antivirusscanner die al het dataverkeer tussen de gebruiker en internet op virussen controleert. Al deze tools zijn overigens optioneel en beheer je via een controlepaneel.

Privacy

Om ouderlijk toezicht mogelijk te maken moet de provider het verkeer vanaf de smartphone grondig onderzoeken. Dat roept uiteraard vragen over privacy op. De privacyverklaring die we hebben ontvangen gaat vooral over het verwerken van privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens via de website. Het bedrijf zegt zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens te houden en gegevens maximaal 3 maanden te bewaren. In zowel de privacyverklaring als de algemene voorwaarden wordt niet specifiek ingegaan op het monitoren van het mobiele internetverkeer.

Het aanbod

Open Mobile biedt 1 Klassiek abonnement en 3 'Samen Delen-bundels' aan. Het abonnement Klassiek is voor 1 gebruiker. In een gezinssituatie zijn de Samen Delen-bundels het meest aantrekkelijk. Het verschil zit hem in de databundel: 2, 5 of 10 GB voor respectievelijk €30, €45 en €60 per maand.

Er kunnen maximaal 6 gebruikers van 1 bundel gebruikmaken, elk met hun eigen simkaart. Per gebruiker betaal je €15 per maand extra. De gebruikers mogen onbeperkt bellen en sms'en, het data-tegoed is vrij te verdelen onder de gebruikers. Bij een bundel van 2 GB met 4 gebruikers betaal je €90 per maand, omgerekend €22,50 per gebruiker per maand. Dat is niet heel voordelig. Met losse sim-only-abonnementen of prepaid ben je meestal voordeliger uit.

Beheeromgeving

Via de website van Open Mobile kun je inloggen in het controlepaneel. Voor het inloggen gebruik je je e-mailadres en het gekozen wachtwoord. Het controlepaneel is onderverdeeld in Uw apparaten, Verbruik, Tools en Mijn Gegevens:

De onderdelen 'Uw apparaten' en 'Mijn Gegevens' geven je informatie over je abonnement en welke apparaten hier deel van uitmaken.

Verbruik geeft inzicht in de verbruikte en resterende belminuten/sms'jes en de status van je databundel.

Het meest interessant is het onderdeel Tools waar je diverse mogelijkheden vindt om toegang te beperken. Op dit moment zijn er 4 tools beschikbaar: het beheren van applicaties, een filter voor websites, blokkeren van specifieke websites en antivirus.

Toegang beperken

Het belangrijkste onderdeel is het beperken van internetverkeer per applicatie. Dit doe je door zogenaamde applicatieregels aan te maken.

Bij het invoeren van een applicatieregel kies je een naam waar je die regel gemakkelijk aan kunt herkennen, bijvoorbeeld Facebook-blokkade, en geef je aan voor welke applicatie die regel geldt, in dit geval natuurlijk Facebook. De lijst vermeldt tientallen applicaties waarvoor je de blokkade kunt instellen, waaronder natuurlijk veel social media-apps zoals WhatsApp, Instagram, Skype en Twitter. Ook kun je bijvoorbeeld toegang tot de Google Play Store, Apple App Store of Windows Store blokkeren, afhankelijk van het toestel van die gebruiker. Verder kies je voor welke gebruiker de bewuste regel geldt. Het zal vaak nodig zijn om meerdere applicatieregels toe te voegen, maar daar ben je gelukkig vrij in.

Specifieke onderdelen

Standaard worden alle onderdelen van een applicatie geblokkeerd, maar afhankelijk van de applicatie kun je soms ook specifieke onderdelen blokkeren. Zo kun je bij Facebook bijvoorbeeld alleen inloggen, chat of de Like-optie blokkeren. Per applicatieregel kun je maar 1 onderdeel blokkeren, dus ook in dit geval kan het nodig zijn om meerdere applicatieregels aan te maken.

Geen tijdsturing

De functionaliteiten die de aanbieder op haar website belooft worden helaas (nog) niet allemaal aangeboden. Zo kun je een blokkade op het moment alleen nog maar aan- of uitzetten. Tijdsturing, waarmee een blokkade alleen op gezette tijden werkt, is op dit moment nog niet mogelijk. Het bedrijf zegt dat de mogelijkheid bij een update in juli wordt toegevoegd.

In de praktijk

Het is praktisch om vooraf voor iedere gebruiker een foto te uploaden in het onderdeel 'Uw apparaten'. Je ziet dan bij het instellen van blokkades aan het symbool direct voor welke gebruiker(s) de applicatieregel is ingesteld. Als je toegang tot een bepaalde applicatie hebt geblokkeerd, zoals Facebook of WhatsApp, dan geldt die blokkade alleen voor mobiel internetverkeer. Hebben je kinderen een wifi-verbinding, dan kunnen ze die bewuste applicatie(s) dus normaal gebruiken, zonder beperkingen. Daar kun je weinig tegen doen, afgezien van het uitzetten van wifi-toegang.

Wat is Open Mobile?

Open Mobile is een nieuwe mobiele aanbieder die actief is op het netwerk van T-Mobile. Het biedt mobiele abonnementen aan die je met het hele gezin kunt delen. Ieder gezinslid krijgt weliswaar zijn eigen simkaart, maar al het bel-, sms- en dataverkeer gaat uit 1 grote bundel. Dat is in veel landen, vooral de Verenigde Staten, al vrij gebruikelijk binnen families. In Nederland is het weliswaar minder gebruikelijk, maar niet heel uniek.

Het unieke karakter zit hem vooral in de uitgebreide mogelijkheden voor ouderlijk toezicht. Je kunt filters instellen voor het internetgebruik (van kinderen).

Hoe komt Open Mobile uit de verf? Lees de review van Open Mobile.