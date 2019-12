Telfort abonnement

In de vergelijker kun je de abonnementen van alle providers in Nederland vergelijken, ook die van Telfort Je vult je verbruik in en de vergelijker rekent uit of een Telfort-abonnement het voordeligst is voor jou. Alle voorwaarden, zoals de manier van afronden en buitenbundeltarieven, worden daarin meegenomen. Samen met het testoordeel van de provider geeft dit een goed beeld van de prijs-kwaliteitverhouding van Telfort-abonnementen.

Hoe beoordelen klanten Telfort?

De Consumentenbond test mobiele abonnementen van aanbieders als Telfort op het aantal storingen, de kwaliteit van het netwerk en de internetsnelheid.

Elke maand melden onze 8000 panelleden hoeveel storingen er waren met mobiel bellen, sms’en en internetten. En elk kwartaal geven ze aan hoe tevreden ze zijn over hun provider. Op basis van deze gegevens bepalen we de testoordelen.

Het totaaloordeel vind je in de Mobiele abonnementenvergelijker. Of lees meer over alle testoordelen en hoe onze panelleden Telfort beoordelen.

Over Telfort

Telfort maakt gebruikt het netwerk van KPN.

Zoek je een nieuwe telefoon bij je Telfort-abonnement, dan kun je bij deze provider terecht voor toestellen in het lagere, goedkopere segment. Je kunt ervoor kiezen om het toestel in één keer te betalen, of je betaalt in maandelijkse termijnen. Of je kiest een combinatie van de twee.

Kies je voor een toestel op afbetaling? Let dan op: is het leenbedrag €250 of meer, dan wordt dit geregistreerd bij het BKR als lening. Dit kan invloed hebben op bijvoorbeeld de hoogte van het hypotheekbedrag dat je kunt lenen.

Ook voor sim-only abonnementen kun je bij Telfort terecht.

Contactgegevens Telfort