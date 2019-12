Storingen mobiele providers in 2016

Over het algemeen gaat bellen en sms'en prima, bij alle providers. Maar voor internetten is dat een ander verhaal. Vooral de snelheid valt vaak wat tegen en is in praktijk lager dan de panelleden zouden verwachten bij hun abonnement.

We blikken terug op 2016, waarin elke maand zo'n 6500 panelleden hebben deelgenomen aan ons onderzoek. Zo kunnen we zien hoe stabiel de dienstverlening is bij de verschillende providers. Is de kwaliteit van bellen, sms'en en internetten constant? Of zijn er juist pieken en dalen?

Problemen met bellen en sms'en

Elke maand vragen we hoe vaak het is voorgekomen dat mensen langer dan een kwartier niet hebben kunnen bellen of sms'en. We willen dus weten of er echte problemen zijn geweest. Gelukkig komen die weinig voor. Toch zijn er nog steeds af en toe netwerkstoringen, zoals bij Ziggo in januari en augustus.

Duurt zo'n storing 12 uur of langer, dan is het zinvol om contact op te nemen met de aanbieder want sinds 1 juli 2017 krijg je geld terug bij netwerkstoringen.

Problemen met internetten

Ook van internetten doen onze respondenten elke maand verslag. In de grafiek zie je het percentage dat de afgelopen maand minstens een kwartier niet heeft kunnen internetten via het netwerk van de provider. Vergeleken met bellen en sms'en komt dit wat vaker voor.

Internet trager dan verwacht

Vooral de snelheid van internet die mensen verwachten bij hun abonnement valt regelmatig tegen. Zo geeft meer dan 16% van de Hollandsnieuwe-abonnees aan dat het internet de afgelopen maand te traag is geweest. En ook bij andere providers is dit aantal vaak boven de 10%.

Administratieve problemen

Met adminstratieve problemen bedoelen we bijvoorbeeld onduidelijke facturen, problemen met nummerbehoud of niet werkende simkaarten. Over het algemeen is hier weinig sprake van, alleen bij Hollandsnieuwe liep het begin 2016 uit de hand. Reden voor de problemen was de overstap naar 'nieuwe systemen'.

