Mobiele providers: storingen en problemen

Resultaten januari 2016

Bellen & sms'en

Met bellen en sms'en gaat het goed, het aantal storingen dat wordt gemeld is minimaal. Toch vallen Hollandsnieuwe en Ziggo op: respectievelijk 6% en 7% van de panelleden melden dat ze in januari minstens een kwartier niet hebben kunnen bellen of sms'en.

In de grafiek: het percentage respondenten dat in januari minstens een kwartier niet heeft kunnen bellen of sms'en.

Internetten

Bij internetten zijn de percentages een stuk hoger dan bij bellen en sms'en. Ook hier springen Hollandsnieuwe (11%) en Ziggo (8%) eruit. Maar ook van de Tele2-abonnees in ons panel heeft 8% minstens een kwartier niet kunnen internetten in januari.

In de grafiek: het percentage respondenten dat in januari minstens een kwartier niet heeft kunnen internetten. Van Simpel en Youfone hebben we te weinig respodenten, daarvan kunnen we geen resultaten laten zien.

Administratief

Hollandsnieuwe kampt al een hele tijd met problemen door de migratie naar een nieuw klantplatform. Bij bellen, sms'en en internetten is dat al terug te zien, maar de problemen zijn het grootst op administratief vlak: maarliefst 14% geeft aan in januari een of meerdere administratieve problemen te hebben gehad.

In de grafiek: het percentage respondenten dat in januari een of meerdere administratieve problemen heeft gehad.

Het onderzoek

In ons storingen onderzoek vragen we onze panelleden elke maand of en hoe vaak ze problemen hebben gehad met bellen, sms'en en internetten en of er admistratieve problemen zijn geweest.

Eens per kwartaal voegen we daar een klantevredenheidsonderzoek aan toe. Dan bepalen we ook nieuwe testoordelen en een nieuwe Beste uit de Test.

