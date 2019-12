Eerste indruk|Op 12 november nam Tele2 zijn nieuwe 4G-netwerk in gebruik. Eerder maakte de provider gebruik van het netwerk van T-Mobile, nu heeft het zijn eigen netwerk. 4G-internet is een stuk sneller en daarvoor zijn grotere databundels nodig. Met het nieuwe netwerk introduceert Tele2 ook nieuwe abonnementen.

Tele2 4G: abonnementen

Conclusie

De nieuwe Tele2 abonnementen met gigantische databundels zijn goed geprijsd. Ook de voorwaarden zijn over het algemeen gunstig. Maar er zijn ook wat beperkingen. Wil je gebruik maken van zo'n enorme databundel? Dan kan dat alleen als je bij je abonnement een toestel neemt. Voor sim-only zijn er niet zoveel mogelijkheden. En het aanbod van toestellen waaruit je dan kunt kiezen is vrij beperkt; iPhones zitten er bijvoorbeeld niet bij.

Megabundels

Waar we het afgelopen kwartaal al 30% meer data zijn gaan verbruiken, vindt Tele2 dat er nog wel een tandje bij mag. ‘Trek het hele internet leeg’, nodigt de provider ons uit. Bij de abonnementen in combinatie met een toestel is bellen en sms’en onbeperkt, alleen de internetbundels verschillen. Die variëren van 1 GB tot wel 24 GB! Dat staat gelijk aan zo’n 35 uur Netflix kijken. Bijzonder aan de abonnementen is dat het aantal GB’s in de databundels heel snel oploopt.

minuten/sms GB's Prijs 100 1 €10 Onbeperkt 1,5 €16 Onbeperkt 4 €21 Onbeperkt 8 €25 Onbeperkt 24 €35

Dit zijn abonnementen waarbij je een toestel moet nemen. De kosten voor het toestel komen bovenop de prijs van het abonnement. En alleen een contractduur van 2 jaar is mogelijk.

Het verschil tussen 4 en 8 GB kost maar €4. En het verschil tussen 8 en 24 GB is relatief nog goedkoper met €10. Hiermee maakt Tele2 het je erg makkelijk om een (veel) grotere databundel te nemen voor een paar euro extra. Als je die bundel toch hebt, dan gebruik je ‘m ook. En terug naar een lagere bundel ga je niet zo snel, dus heeft Tele2 zijn doel bereikt. De prijsoorlog kan beginnen.

Goedkoop

De bundels van Tele2 zijn niet alleen groter dan die van de concurrenten, ze zijn ook goedkoper.

Neem bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S6 met onbeperkt bellen en sms’en en een 8 GB databundel. Je betaalt dan per maand inclusief toestel:

Tele2: €43 (met 8 GB) KPN: €54 (met 5 GB) T-Mobile: €50 (met 6 GB) Vodafone: €47 (met 7 GB)

Sim-only beperkt

Ook de prijzen van de abonnementen zonder toestel zijn een stuk lager dan die van de grote concurrenten KPN, T-Mobile en Vodafone. En zelfs bij de kleinere budgetproviders als Simyo en Youfone ben je duurder uit met deze bundels. Een nadeel is wel dat de grootverbruikers niet echt worden bediend: de internetbundels gaan maar tot 2,5 GB.

Minuten/sms GB's Prijs 100 1 €10 150 1,5 €15 250 2,5 €25

De sim-only abonnementen zijn er ook in maandelijks opzegbare variant. Dan wordt het steeds €1 duurder.

Beperkte keuze in toestellen

Om gebruik te kunnen maken van de grote databundels moet je een toestel bij je abonnement nemen. Dan zou je het complete rijtje populaire smartphones verwachten, maar dat valt tegen. De keuze is vrij beperkt: iPhones en merken als Motorola, Nokia en HTC ontbreken helemaal in het aanbod.

Voorwaarden

Bij Tele2 hoeft je geen ‘buitenbundelvrees’ meer te hebben zoals de provider het zelf stelt. En dat klopt. Althans, bij internetten.

Bij het kleinste abonnement met toestel en bij de sim-only's zit je nog met een buitenbundeltarief van €0,25 per minuut/sms . Vergeleken met andere providers is dat laag, maar toch even opletten. Bij de andere abonnementen is bellen en sms’en onbeperkt, dus maak je sowieso geen extra kosten.

. Vergeleken met andere providers is dat laag, maar toch even opletten. Bij de andere abonnementen is bellen en sms’en onbeperkt, dus maak je sowieso geen extra kosten. Zijn je GB’s op? Dan stopt internet. Je kunt dan niet meer verder en maakt dus niet zomaar extra kosten. Tenzij je er zelf voor kiest een extra bundel bij te kopen.

Jammer is wel dat er nog steeds op hele minuten wordt afgerond, waardoor je voor meer minuten betaalt dan je belt. Ander nadeel: bij die enorme databundels is de kans groot dat je er weleens wat van overhoudt. Maar de MB’s die je niet hebt gebruikt mag je niet meenemen naar de volgende maand. Mocht je bundel echt te groot zijn, dan kun je hem wel naar beneden bijstellen.

Mijn Tele2

In je persoonlijke omgeving op de site van Tele2 kun je makkelijk in de gaten houden hoeveel je hebt verbruikt tot nu toe. De tool is gebruiksvriendelijk en up to date: de data die we hebben verstookt is binnen een uur zichtbaar in de tellers.

Lees ook:

Tele2 4G: netwerk

Voor 2G en 3G maakt Tele2 gebruik van het netwerk van T-Mobile. Als geen 4G-verbinding beschikbaar is, gaat je telefoon gebruik maken van 2G of 3G. In dit geval is dat dus het netwerk van T-Mobile, zoals dat ook bij bijvoorbeeld Ben en Simpel het geval is.

Lees ook: Internet via 4G

Maar voor 4G is de provider dus druk aan het bouwen geweest de afgelopen jaren. Wat voor dekking en snelheid heeft dat opgeleverd?

Dekkingskaart

Tele2 belooft begin 2016 landelijke 4G-dekking te hebben. En aan de dekkingskaart te zien, zijn ze goed op weg. Lichtpaars betekent dat je 4G hebt als je buiten bent. In de donkerpaarse gebieden heb je ook 4G binnenshuis, wat vooral buiten de randstad nog verbeterd moet worden.

Snelheid

Dat er een 4G-verbinding beschikbaar is, betekent nog niet dat je kunt profiteren van de hoge snelheden die het kan halen. We testten de snelheid op verschillende plaatsten in de Randstad, binnenshuis. Conclusie: de 100 Mbps waarover gesproken wordt, halen we bij lange na niet. Maar eigenlijk is geen enkele provider daar echt toe in staat. We meten wel snelheden van meer dan 25 Mbps en dat is ruim voldoende om zonder haperingen filmpjes te kijken en online radio te luisteren.