Eerste indruk|Tele2 introduceert een sim-only abonnement speciaal voor kinderen. Voor €7 per maand heb je een abonnement met internet, een datalimiet en onbeperkt bellen naar 3 nummers. Is dit abonnement zo aantrekkelijk als het lijkt?

Conclusie: niet zo anders dan 'gewoon' sim-only

Tele2 Kids 1GB lijkt geïntroduceerd te zijn om de sim only-markt voor kinderen open te breken. Het voornaamste verschil met een gewoon sim-only abonnement is het lage bedrag en het gratis bellen naar 3 vooraf ingestelde telefoonnummers. Het is fijn dat je het datagebruik in de gaten kan houden en er een limiet zit aan internet en bellen, maar dit is niet nieuw.

Een databundel van 1 GB is bij kinderen die dagelijks internetten snel op. En een enkele keer bellen naar een ander nummer dan de 3 vooraf ingestelde nummers kost je zo een paar euro extra. En is er voor €10 op gebeld? Dan kan je kind - noodgeval of niet - ook niet meer bellen naar de 'gratis' nummers.

Tele2 1GB kids is een goedkoop abonnement als je kind weinig internet verbruikt en beperkt belt. En jij als ouder of verzorger de controle wilt houden. Maar belt of internet hij dagelijks? Dan zijn er goede alternatieven met grotere bundels voor, ongeveer, hetzelfde bedrag.

Speciaal voor kinderen

Tot nu toe was prepaid de 'beste' optie voor je kind: zo kan je de kosten in de hand houden en sta je niet voor verrassingen achteraf. Want voor prepaid geldt: is het (bel)tegoed op? Dan kan je kind ook echt niet meer internetten of bellen. Maar de keerzijde is dat je kind dan ook niet meer bereikbaar is in noodsituaties. Een sim-only is over het algemeen duurder en kan hogere buiten-de-bundel kosten opleveren. Tele2 Kids 1GB haakt hierop in: een sim-only abonnement speciaal voor kids mét datalimiet en unlimited bellen naar 3 nummers, zo staat op de website. Maar er zijn een aantal mitsen en maren.

Internetverbruik goed te monitoren

Als ouder wil je graag het dataverbruik van je kinderen in de gaten houden en dat kan met Tele2 Kids 1GB. Zowel online als via de app heb je inzicht in het dataverbruik van je kind en krijg je melding als 80% verbruikt is. Is de bundel op, dan stopt hij automatisch. Je kind kan er niet overheen gaan zonder dat jij toestemming geeft voor een extra bundel via app of online. Je krijgt dus nooit een onverwacht hoge internetrekening achteraf.

Bellen valt snel buiten-de-bundel

Is de rekening achteraf toch hoger dan €7? Dan komt dit door het bellen. Want bellen naar ándere nummers dan de 3 vooraf (gratis) ingestelde telefoonnummers valt buiten de bundel. Op de website van Tele2 wordt dit niet erg duidelijk vermeld. Je moet doorklikken om erachter te komen. De aanbieder heeft zelf een standaardlimiet van €10 ingesteld voor deze kosten buiten de bundel. Ouders kunnen deze €10 niet naar beneden brengen, dus voor je het weet krijg je een rekening van €17 gepresenteerd.

Bundel niet aan te passen

Een internetbundel van 1GB kan snel opgaan: kinderen die dagelijks op Instagram zitten of fanatiek Youtube-video’s bekijken, zitten binnen no time al aan 1GB. Natuurlijk valt het internetgebruik via wifi erbuiten. Dus als het voornamelijk bij thuisgebruik blijft, is het abonnement een goede deal. Maar kom je erachter dat 1GB niet genoeg is, dan kun je het abonnement niet aanpassen. Je kunt sowieso niet vaak abonnementen naar beneden aanpassen, maar dit abonnement kun je ook niet naar boven aanpassen.

Alternatieve sim-only abonnementen voor kinderen

Andere specifieke kinderabonnementen zijn er (nog) niet, maar er zijn wel alternatieven voor het Tele2 Kids 1GB die het overwegen waard zijn als je voor sim-only wil gaan. De controle mogelijkheden als ouder, zijn wel beperkt(er).

Simpel Sim Only voor €7,50 per maand

Voor een maandelijks bedrag van €7,50 krijg je 2GB + 100 bel/sms.

Hierbij heb je ook 3 nummers die echt altijd bereikbaar zijn.

Dit abonnement ga je voor 2 jaar aan.

Aansluitkosten zijn €20.

Kosten buiten de bundel zijn €0,31.

Let op: je kunt een dataplafond instellen, maar dat kost €0,50 per maand extra en kan pas vanaf een bundel van €10 per maand.

Simpel Sim Only voor €10,00 per maand

Vind je Simpel Sim Only interessant klinken maar wil je een dataplafond? Dan kun je beter voor het Simpel Sim Only abonnement van €10 gaan.

Hierbij krijg je 5GB + onbeperkt bellen + 500 sms

Je betaalt maandelijks€10,50, inclusief dataplafond van €0,50.

Hollandsnieuwe voor €8 per maand

Je betaalt 2 jaar lang €8 per maand voor 1000 MB/min/sms

Aansluitkosten zijn €15.

Kosten buiten de bundel zijn €0,01 per minuut (hierbij worden gesprekken wel naar boven afgerond en per minuut gerekend).

Je kunt gratis een dataplafond instellen.

Voor €4 per maand extra kun je onbeperkt bellen en sms'en. Je kunt dit maandelijks aan- of uitzetten. Dus belt je kind veel? Dan betaal je €12 per maand, goedkoper dan de €17 bij Tele2 Kids 1GB.

Vergelijk alle sim-only abonnementen in onze mobiele abonnementen vergelijker en kies het abonnement die het beste bij je kind past.