Wat is Tringg

Tringg is een mobielabonnement bedoeld voor mensen die al een mobiele telefoon hebben. Ze krijgen van Tringg alleen het simkaartje om in hun eigen telefoon te stoppen, waarna ze kunnen bellen, sms'en en eventueel internetten. Tringg lijkt vooral voor de veelbeller een interessante keuze door de claim: 'Onbeperkt bellen/sms'en naar vaste en mobiele nummers binnen Nederland voor één vaste prijs'.

Specificaties

In de basis kent het Tringg-abonnement de volgende specificaties:

Leverbaar : sinds augustus 2009;

: sinds augustus 2009; aanvragen abonnement : www.tringg.nl;

: www.tringg.nl; klantenservice aan abonnees : via formulieren op www.tringg.nl, of via 0900 nummer (€0,15 per minuut) of via sms;

: via formulieren op www.tringg.nl, of via 0900 nummer (€0,15 per minuut) of via sms; mobiel netwerk (in Nederland): KPN;

(in Nederland): KPN; kosten abonnement : startkosten: €35, hierna €25 per maand voor 'onbeperkt' bellen en sms'en. Lees onze toelichting;

: startkosten: €35, hierna €25 per maand voor 'onbeperkt' bellen en sms'en. Lees onze toelichting; optie 1 bij abonnement : voor €5 extra per maand: 'onbeperkt' internet (UMTS-netwerk) Lees onze toelichting;

: voor €5 extra per maand: 'onbeperkt' internet (UMTS-netwerk) Lees onze toelichting; optie 2 bij abonnement (alleen in combinatie met optie 1): na betaling borg van €100 kan ook in het buitenland worden gebeld. Lees onze toelichting.

Kanttekeningen

De specificaties van het abonnement klinken interessant voor de veelbeller. Vooral de claim van een vaste prijs per maand, is een lokker. De Consumentenbond bestudeerde de 'kleine lettertjes' en de verdere specificaties. In de toelichting 'Onbeperkt bellen en sms'en?' zetten we enige kanttekeningen bij het aanbod van Tringg.

'Onbeperkt bellen en sms'en'

Voor zo’n €30 per maand kun je in een telefoonwinkel een mooie nieuwe telefoon krijgen met mobiel internet en een beperkte bel- en sms-bundel. Gebruik je je eigen oude telefoon, dan kun je voor hetzelfde maandbedrag onbeperkt bellen en sms-en. Althans: dat belooft het Tringg sim-only mobielabonnement.

Tringg belooft wat

Tringg belooft sinds augustus 2009 onbeperkt bellen en sms'en voor €25 per maand en voor €5 extra per maand onbeperkt dataverkeer via 3G (snel mobiel internet). De beloofde downloadsnelheid van het dataverkeer is 7,2 Megabit/s. De dienst wordt geleverd via het KPN-netwerk.

Inschrijven op het abonnement gaat via de Tringg website. Een koerier levert na korte tijd een simkaartje af en rekent de extra aansluitkosten van €35 met je af. Steek de simkaart in de eigen telefoon en je kunt bellen en sms’en. Voor de optie van snel mobiel internet (3G/UMTS) via Tringg moet je toestel wel geschikt zijn. Check dat in de handleiding van de mobiel.

Wat is onbeperkt?

Dat klinkt goed: onbeperkt bellen, sms'en én mobielinternet voor €30 euro per maand (plus zoals gezegd die €35 bij aflevering). Uit de voorwaarden blijkt dat dit niet helemaal opgaat: de klant krijgt te maken met een stevige fair-use clausules. Het is eigenlijk een sim-only-aanbieding met een forse belbundel. De minimum contractduur is 12 maanden.

Bellen en sms'en

Voor wat betreft het bellen en sms'en geldt dat men de beschikking heeft over 1250 eenheden. Een eenheid staat voor een minuut bellen of een sms'je sturen. Daarmee moeten veel bellers inderdaad aardig uit de voeten kunnen. Het staat voor ruim 20 uur bellen in een maand als je geen sms'jes verstuurt. Maar gemiddeld zo'n 40 minuten per dag bellen (zonder sms'en) is toch niet ‘onbeperkt’. Volgens de aanbieder leert de praktijk dat een mobiele beller ongeveer 1000 eenheden per maand gebruikt. Tringg voegt daar een buffer van 25% aan toe. Met de 1250 eenheden zou men dus goed uit de voeten moeten kunnen.

Limiet overschrijden

Wat gebeurt er als je je bel-, sms- of datalimiet overschreidt? De dienstverlening wordt dan direct opgeschort en Tringg neemt contact op met de gebruiker. Deze krijgt de keuze voorgelegd: bij betalen of de nieuwe periode (van 1 maand) af te wachten (dus geen extra kosten in dat geval).

De tarieven bij meergebruik zijn redelijk:

Bellen naar mobiel €0,10/minuut

bellen naar vast €0,07/minuut

sms €0,08/sms

mobielinternet €0,30/MB

geen afronding.

Tringg claimt dat een minuut bellen ook echt 60 seconden bellen is. Dus 3 gesprekken van 20 seconden kost één unit. Veel providers hanteren onvoordelige afrondingsregels, starttarieven, et cetera. Bij zulke providers heb je dan in ons voorbeeld 3 minuten ‘verbeld’.

Geen betaalde 0900-nummers

Een vervelende beperking van Tringg: betaalde 0900-nummers en betaalde sms-diensten zijn geblokkeerd, dus daar kan je geen gebruik van maken. Dat moet je je wel realiseren als je met deze aanbieder in zee gaat.

Datalimiet

De datalimiet van de Tringg-optie voor snel mobiel internet komt neer op 1GB (1000 MB) per maand. Dat is voldoende voor een doorsnee telefoongebruiker. Je kunt je mail checken, surfen, et cetera. In de voorwaarden wordt wél gesteld dat je de verbinding langdurig niet open mag zetten om bijvoorbeeld films te streamen. Dat lijkt een forse beperking. Kun je dan nog wel filmpjes van Youtube bekijken of Uitzendinggemist bekijken? Volgens de aanbieder is dat geen probleem; Tringg grijpt pas in als de datalimiet wordt overschreden. De aanbieder wil dat het abonnement alleen gebruikt wordt op een mobiele handset en niet als een modem voor allerlei apparatuur of toepassingen.

Skype toegestaan

Het gebruik van Skype over mobielinternet wordt niet verboden. Naast gewoon skypen (eventueel met beeld) zou internetbellen via Skype (via het 3G-netwerk in Nederland) een goedkoop alternatief kunnen zijn om nummers in het buitenland te bellen.

Buitenland

Sinds oktober kan de Tringg-abonnee ook bellen en internetten in het buitenland. Het is feitelijk een optie bovenop het duurste €30-abonnement, inclusief internet. Daarnaast moet je €100 borg betalen. Per land gelden wisselende tarieven voor bellen en zijn er stevige kosten voor het dataverbruik: €11,90 per MB. Alles wat in het buitenland gebeld en verbruikt wordt, komt niet uit de bundel en wordt dus apart afgerekend. Voor het buitenland is Tringg niet bepaald aan te bevelen.

Conclusie

Tringg is een sim-only mobielabonnement (dus zonder nieuwe telefoon) met een forse belbundel. Dat kan interessant zijn. De term ‘onbeperkt gebruik’ is echter niet van toepassing. Dat geldt ook voor de optie mobielinternet. Dat Tringg geen afrondingsregels hanteert is te prijzen. Als de bundel wordt overschreden stopt de service terwijl bij andere sim-only pakketten dan de (dure) belminuten gaan tellen. Achteraf geen extra kosten wordt op deze manier gerealiseerd.

Het abonnement kent ook beperkingen: betaalde telefoonnummers en sms-services zijn geblokkeerd. En bellen naar en in het buitenland gaat niet vanuit de bundel, de kosten van mobiel internet over de grens zijn zeer hoog. Als deze beperkingen geen probleem zijn, is Tringg voor de veelbeller een goedkope manier van mobiel communiceren.