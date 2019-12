Eerste indruk|Een smartphone-abonnement zonder verrassingen: dat belooft Vodafone met zijn nieuwe 'Red'-abonnementen. Met in de basis internet met een ruime MB-bundel en onbeperkt bellen en sms'en. Dat klinkt goed, maar wat kost het en wat staat er in de kleine rode lettertjes?

Wat is Vodafone Red

Sinds 4 maart verkoopt Vodafone 3 smartphone-abonnementen onder het label Vodafone Red. Mobiel internet via 3G met een ruime hoeveelheid MB's is de basis. Bellen en sms'en is zelfs onbeperkt, of komt uit een zeer ruime sms-/belbundel.

kost €44 per maand en bevat in de basis een stevige databundel van 500 MB per maand. Bovendien krijg je 400 belminuten en sms'jes. Het standaard Red abonnement kost €49 per maand en bevat een databundel van 1 GB per maand. Ook heeft het onbeperkt bellen en sms'en voor alle vaste en mobiele nummers binnen Nederland. Betaalnummers zijn uiteraard uitgezonderd.

kost €49 per maand en bevat een databundel van 1 GB per maand. Ook heeft het onbeperkt bellen en sms'en voor alle vaste en mobiele nummers binnen Nederland. Betaalnummers zijn uiteraard uitgezonderd. Red Super kost €65 per maand en bevat een databundel van 4 GB per maand en ook weer onbeperkt bellen en sms'en volgens de genoemde voorwaarden. Het dataverkeer gaat standaard via 3G. Als het snellere 4G-netwerk operationeel is (vanaf de zomer), dan loopt het verkeer via dit netwerk, als het toestel dit ondersteunt.

Inclusief Samsung Galaxy SIII

De Red-abonnementen met de genoemde prijzen zijn inclusief een smartphone. Standaard op het moment van schrijven is dat een Samsung Galaxy S III. Deze los je gedurende het abonnement van standaard 2 jaar helemaal af.

De 3 Red-abonnementen zijn er ook zonder toestel (sim-only) en dan zijn de maandbedragen €34 (Essentials), €39 (Standaard) en €50 (Super). Een sim-only abonnement kan een looptijd hebben van 1 jaar.

Benieuwd wat wij van Vodafone Red vinden? Lees de review.

Vodafone Red: review

Alle mobiele operators sleutelen aan hun mobielabonnementen. Ze moeten wel, want ze kampen met slinkende omzetten door veranderd mobielgebruik. Consumenten bellen en sms'en steeds minder; ze sturen hun berichtjes liever via mobiel internet.

Vodafone introduceert onder het nieuwe Red label een drietal echte smartphone-abonnementen die bij het nieuwe telefoongedrag passen.

Internet is de basis

Mobiel internet is het belangrijkste onderdeel geworden van de nieuwe abonnementen bij Vodafone.

kost €44 per maand en bevat in de basis een stevige databundel van 500 MB per maand. Bovendien krijg je 400 belminuten en sms'jes. Het standaard Red abonnement kost €49 per maand en bevat een databundel van 1 GB per maand. Ook heeft het onbeperkt bellen en sms'en voor alle vaste en mobiele nummers binnen Nederland. Betaalnummers zijn uiteraard uitgezonderd.

abonnement kost €49 per maand en bevat een databundel van 1 GB per maand. Ook heeft het onbeperkt bellen en sms'en voor alle vaste en mobiele nummers binnen Nederland. Betaalnummers zijn uiteraard uitgezonderd. Red Super kost €65 per maand en bevat een databundel van 4 GB per maand en ook weer onbeperkt bellen en sms'en volgens de genoemde voorwaarden. Het dataverkeer gaat standaard via 3G. Als het snellere 4G-netwerk operationeel is - vanaf de zomer - dan loopt het verkeer via dit netwerk, als de telefoon dit ondersteunt. Helaas zal Vodafone de iPhone 5 maar zeer beperkt ondersteunen met 4G (op bepaalde plaatsen in Nederland). Dat heeft met de 4G-frequenties te maken waarmee Vodafone werkt (en de iPhone 5 kan werken).

Abonnement mét telefoon

Het zijn forse maandbedragen, maar bij de Red-abonnementen is wel een goede smartphone inbegrepen: de Samsung Galaxy S III. Je moet dan wel voor 2 jaar tekenen.

Je betaalt het toestel gedurende die 2 jaar helemaal af. Het is dus niet zoals bij KPN, Hi en Telfort dat je het toestel huurt en dat je dan tegen een nog onduidelijk bedrag het toestel aan het eind van de rit kan overnemen (of het toestel inlevert).

Met bijbetaling kun je een duurder toestel krijgen. Bijvoorbeeld een Apple iPhone 5. Die kost je eenmalig €270 (of €180 bij Red Super). Ook kun je ervoor kiezen een bepaald bedrag per maand extra te betalen. Vodafone heeft nog meer toestellen dan de Galaxy SIII en de iPhone 5 en deze zijn opgedeeld in prijsklassen om te bepalen hoeveel je eenmalig moet bijbetalen (of hoeveel korting je krijgt op het abonnement, of maandelijks moet bijbetalen).

De 3 Red-abonnementen zijn er ook zonder toestel (sim-only) en dan zijn de maandbedragen €34 (Essentials), €39 (Standaard) en €50 (Super). Eén of 2 jaar maakt niet uit, dus de verstandige consument kiest voor de 1-jarige variant; dat is flexibeler.

'Onbeperkt bellen en sms'en'

Die 400 belminuten en sms'jes van Red Essentials en onbeperkt bellen en sms'en van Red Standaard en Red Super maakt de factuur een stuk eenvoudiger. De kans op hoge buitenbundelkosten van maximaal wel 35 cent per sms of belminuut (bij sommige oude Vodafone-abonnementen) is één keer verdwenen.

Ook het gedoe met afronden op hele belminuten is verleden tijd. Bij de belbundel van Red Essentials betaal je per seconde dus dat is ook positief.

Wel jammer is dat de houdbaarheid van iedere Red-bundel maar 30 dagen is.

Natuurlijk moet je bij Red nog steeds apart afrekenen voor betaalnummers en gesprekken van en naar het buitenland. Vooral bellen naar het buitenland is duur, met bijvoorbeeld €0,56 per minuut naar de VS. Je moet ook nog steeds checken of je de grens van je databundel niet overschrijdt. Vodafone belooft je in Nederland een sms'je te sturen zodra je 75% van je MB-bundel hebt verbruikt. Buiten de bundel betaal je €0,10 per MB. Je kunt dan ook voor €2 een bundel van 50 MB aanschaffen ('Zorgeloos Internet 50 MB').

Extra opties

Wie een Red-abonnement online afsluit, krijgt een rij extra opties in beeld om gelijk bij het abonnement af te sluiten. Twee opties vallen op:

Reisbundel

Neem je geen 'reisbundel´, dan betaal je in een ander EU-land nooit meer dan €60,50 aan roamingkosten per maand en internet stopt vanzelf. EU-commissaris Neelie Kroes heeft dit zo geregeld. Maar Vodafone verkoopt als optie bij het Red-abonnement een Alles-in-1 op Reisbundel die standaard de €60,50-waarschuwing uitschakelt. Althans: dit stelt de Vodafone-site op het moment van schrijven. Van Vodafone krijgen we een geruststellend telefoontje; per 1 maart 2013 geldt wel degelijk ook een limiet van €60,50, ook bij gebruik van een reisbundel.

Met de Alles-in-in reisbundel kun je voor €2 per dag in 43 voordeellanden (onder andere EU-landen) 20 minuten bellen, 20 minuten gebeld worden, 20 sms'jes sturen en 35 MB data gebruiken. Dat klinkt best aantrekkelijk. Maar gebruik je meer, dan geldt een buitenbundeltarief. Zowel de Vodafone Red-website als de pdf met voorwaarden bij het Red-abonnement geven niet 1-2-3 aan hoeveel euro per minuut dat is. Pas als je echt zelf gaat zoeken (en de Red-aanvragpagina verlaat) vind je alle voorwaarden en speciale buitenbundeltarieven die horen bij deze Reisbundel-optie voor Red.

Telefoonverzekering

Samen met Red introduceert Vodafone een toestelverzekering als optie bij het abonnement die de kosten van de reparatie en/of diefstal van een mobiele telefoon dekt. Deze verzekering maakt een dure indruk.

Even rekenen met de Vodafone´s 'Garant Pakket categorie 2' bij een Samsung Galaxy S III. Deze kost €12,50 per maand en dekt veel: schade, diefstal, verlies, misbruik van de simkaart, etc. Je betaalt gedurende 24 maanden van het abonnement in totaal €300 (24 x €12,50) aan premie. Maar dan ben je er nog niet. Wordt je telefoon gestolen, dan geldt een eigen risico van €100. Dus voor de ene gestolen telefoon die je vergoed krijgt (je krijgt dezelfde telefoon terug of een vergelijkbaar model) betaal je €400 aan verzekeringskosten. De Samsung Galaxy SIII is momenteel 'los' te koop vanaf €450, zonder Vodafone-simlock. Vuistregel: een totale verzekeringspremie die in de buurt komt van de nieuwwaarde van een apparaat, is niet zo interessant.

Overigens tipte de Consumentengids van september 2012 dat menige inboedelverzekering de schade aan elektronica (al) dekt ('Servicepakketten zelden nuttig'). Bovendien dekken veel reisverzekeringen (een deel van) de schade door verlies en diefstal in het buitenland, stelt het artikel.

Conclusie

Door mobiel internet als basis te nemen met een ruime hoeveelheid MB's en bellen en minuten (praktisch) onbeperkt te maken, maakt Vodafone Red een transparante indruk. Het is helder wat je koopt en de kans dat je voor onverwachte kosten komt te staan is klein. Dat is een goede ontwikkeling. Het blijft wel opletten bij de 'Extra opties'. Zoals de dure toestelverzekering. Die laat de maandrekening weer flink oplopen.

Update: deze pagina is op 27 maart bijgewerkt met informatie over de reisbundel en de optionele telefoonverzekering.