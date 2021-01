Tandartskosten

Uitleg tandartsrekening

Op je tandartsrekening vind je veel verschillende codes en omschrijvingen terug. Een behandeling bestaat vaak uit verschillende codes. Per code is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een maximumtarief vastgesteld. Dat betekent dus dat tandartsen wel minder in rekening mogen brengen, maar niet meer. De maximumtarieven vind je in de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg op de website van de NZa.

Een tandartscontrole vind je op de rekening terug als C11 'Periodieke controle' en kost in 2021 maximaal €22,91. Bij een vulling is de rekening vaak opgebouwd uit verschillende codes.

Een voorbeeldrekening (tarieven 2021):

Omschrijving Code Bedrag Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving A10 €15,07 Tweevlaksvulling composiet

(inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking) V92 €63,31 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje V50 €12,06 Totaal €90,44

Materiaal- en techniekkosten

Naast behandelcodes kunnen ook materiaal- en techniekkosten op de rekening vermeld staan. Deze kosten maakt de tandarts bij zijn leverancier of tandtechnisch laboratorium. Hij mag dit doorberekenen aan jou als patiënt. De tandarts mag geen hogere kosten voor materiaal- en techniekkosten rekenen dan hij zelft betaald heeft. Twijfel je hierover? Dan kun je de inkoopfactuur opvragen bij de tandarts.

De behandelcodes waarbij materiaal- en/of techniekkosten in rekening mogen worden gebracht herken je aan de asterisk (*). Deze vind je achter de code in de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg.

Voorkom dat je te veel betaalt

Als je geen tandartsverzekering hebt, moet je de rekening van de tandarts helemaal zelf betalen. Maar ook met een tandartsverzekering krijg je vaak niet alles vergoed. Je kunt een aantal dingen doen om te voorkomen dat je te veel betaalt.

Voor de behandeling:

Vraag een offerte. Informeer voor de behandeling naar de kosten ervan. Als een behandeling duurder dan €250 is, is de tandarts verplicht een offerte te geven.

Heb je een tandartsverzekering? Vraag je verzekeraar dan op basis van je offerte wat hij vergoedt. Omdat verzekeraars niet voor alle codes dezelfde vergoeding hanteren, voorkomt dit vervelende verrassingen achteraf.

Ben je het niet eens met de offerte of heb je vragen? Overleg dit dan voor de behandeling met je tandarts.

Gaat het om een hele dure behandeling of twijfel je aan het behandelvoorstel? Vraag dan om een second opinion. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Check de rekening:

Controleer het volgende op de rekening of in het overzicht van je zorgverzekeraar: Is de datum die op de rekening staat ook de datum waarop je behandeld bent? Is de naam op de rekening ook jouw behandelaar? Kloppen de codes en bijbehorende omschrijvingen met de behandeling die je hebt gehad?

Zijn de bedragen niet hoger dan de maximale tarieven op de tarievenlijst?

Vergelijk de rekening met de eventuele offerte. Vraag om een verklaring bij afwijkingen.

Twijfel je over de rekening of begrijp je hem niet? Vraag je tandarts om uitleg.

Kom je er met je tandarts niet uit, vraag dan hulp bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

Twijfel je aan de rekening? Laat deze controleren door je zorgverzekeraar of doe een check op Checkjetandartsnota.nl. Het programma van Checkjetandartsnota.nl controleert tandartsrekeningen op onwaarschijnlijkheden en onmogelijkheden aan de hand van de regels van de NZa.

Heb je een vermoeden dat je tandarts opzettelijk onjuist declareert? Meld dit dan bij de NZa.

Heb je een conflict met je tandarts, waar jullie samen niet uitkomen? Dan kun je altijd een klacht indienen.

Vergoeding tandartskosten

Voor kinderen tot en met 18 jaar zit tandheelkundige zorg in het basispakket. Voor volwassenen is dat (op enkele uitzonderingen na) niet het geval.

Lees meer over de vergoeding van de tandarts uit het basispakket

Als volwassene moet je je tandartskosten dus zelf betalen. Of je moet een aanvullende tandartsverzekering afsluiten om de kosten te dekken.

Tandartsverzekering nodig?

Als je kronen, bruggen of implantaten nodig hebt, kunnen je tandartskosten hoog oplopen. Maar met een gezond gebit betaal je vaak meer aan premie voor een tandartsvezekering dan dat je er aan vergoeding voor ontvangt. Lees meer over waar je op kunt letten om te beslissen of een tandartsverzekering voor jou nodig is.

Tandartskosten aftrekken

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tandartskosten kunnen hier ook onder vallen. Er gelden wel verschillende voorwaarden. Zo mag je tandartskosten alleen aftrekken als je er geen vergoeding voor krijgt via een (aanvullende) zorgverzekering of bijzondere bijstand.

Lees meer over de aftrek van specifieke zorgkosten op de website van de Belastingdienst