Als je de monitor eenmaal hebt wil je niet eerst nog een halve dag moeten staren naar een onduidelijke bouwtekening of zoeken naar de juiste schroefjes. In onze test kijken we naar hoe makkelijk het is om de monitor te assembleren en te verbinden met je pc. Gelukkig zien we steeds vaker monitoren die je eenvoudig en zonder gereedschap in elkaar kunt zetten, maar er zijn uitzonderingen. Verder beoordelen we hoe makkelijk het is om de beeldweergave in te stellen en kijken we naar de verstelmogelijkheden van de monitor.