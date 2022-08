Gebruikstips voor je monitor

Flikkerend beeld

Kijk of de beeldfrequentie wel op minimaal 60 hz staat, bij de beeldscherminstellingen van je pc (bij Windows: start > instellingen > systeem > beeldscherm).

Slechte verbinding

Gebruik de kabel die bij de monitor zit. Zorg ervoor dat de connector er aan beide kanten goed in zit. Vooral DisplayPort is gevoelig voor een instabiele connectie. Check ook of de voedingskabel er goed in zit.

Onscherp beeld

Controleer of je monitor op de juiste resolutie staat ingesteld. Dat doe je via de beeldinstellingen van je pc (bij Windows: start > instellingen > systeem > beeldscherm). Kies de 'native' of 'standaard' resolutie.