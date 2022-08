Hoe wij monitoren testen

Wat testen we?

Er zijn verschillende soorten monitoren op de markt. Voor gamers is bijvoorbeeld een scherm met een hoge verversingssnelheid belangrijk en een professionele beeldbewerker heeft baat bij een hele accurate kleurweergave.

In de test richten we ons op monitoren voor thuiswerken en allround gebruik. We nemen vooral 24- en 27-inch schermen mee in de prijsklasse €150 t/m €400, met een enkele uitschieter naar boven. Deze categorie is het populairst in Nederland.

Beeldkwaliteit (50%)

Veruit het belangrijkste onderdeel in de test is de kwaliteit van het beeld. Een panel van 3 experts beoordeelt de kwaliteit van het beeld in 2 verschillende scenario's: stilstaand beeld (foto's en illustraties) en bewegend beeld (video, eventueel met HDR). Deze oordelen wegen het zwaarst.

Vervolgens doen we een flink aantal technische schermmetingen met speciale apparatuur om bepaalde kenmerken van het scherm te beoordelen:

Contrast

Kleurafwijkingen, kleurbereik

Reactietijd

Kijkhoek

Maximale helderheid en verdeling van de achtergrondverlichting

Zichtbaarheid bij invallend licht, schermreflectie

Gebruiksgemak (30%)

We beoordelen hoe makkelijk het is om het de monitor in elkaar te zetten. Zitten er duidelijke instructies bij? Heb je extra gereedschap nodig? Zijn de onderdelen zwaar?

Vervolgens kijken we naar hoe makkelijk je de kabels aansluit. Ook kijken we naar hoe goed je de kabels kunt wegwerken, bijvoorbeeld in de voet.

We bekijken ook of en hoe eenvoudig je het scherm kunt verstellen. Hoe gaat het aanpassen van de hoogte of de hoek van het scherm? Staat de monitor stabiel op de voet?

Als de monitor eenmaal is aangesloten beoordelen we de bediening van het schermmenu (On Screen Display). We beoordelen hoe eenvoudig je via de knoppen op de monitor door het menu kunt navigeren. Is het menu logisch ingericht? Hoeveel stappen zijn er nodig iets te veranderen? Sommige schermen hebben een joystick in plaats van 4 of 5 knoppen. Dat maakt de bediening meestal een stuk makkelijker.

Aansluitingen en functies (10%)

Elke monitor heeft minimaal 1 HDMI-aansluiting. Maar niet allemaal hebben ze DisplayPort (DP) of USB-C. DP is vooral handig op desktops, USB-C op moderne laptops. Je kunt er namelijk ook je laptop mee opladen (via Power Delivery/Thunderbolt). We geven een oordeel voor welke aansluitingen wel en niet aanwezig zijn en kijken wat je verder met de monitor kunt doen.

Enkele opties die meewegen:

USB-hub voor het aansluiten van randapparatuur

Blauwlichtfilter

Omgevingslichtsensor voor automatische helderheid

Webcam/microfoon

HDR-ondersteuning

Energieverbruik (10%)

De score voor het energieverbruik is gebaseerd op het jaarlijks verbruik bij een gemiddeld scenario. Daarbij staat de monitor dagelijks 4 uur aan, 7 uur in standby en 13 uur uit. We meten zelf het verbruik in elke stand, en gaan niet uit van de opgegeven cijfers van de fabrikant.

Bij de specificaties van elke monitor zie je alle verbruikscijfers (als je ingelogd bent) en kostenberekeningen. We vermelden de geschatte jaarlijkse energiekosten bij een kilowattuurprijs van €0,673 en bij bovenstaand scenario. Werk je bijvoorbeeld veel thuis? Dan vallen de kosten waarschijnlijk hoger uit.

Geluidskwaliteit (0%)

Veel monitoren hebben een ingebouwde speaker. In die gevallen beoordelen we de geluidskwaliteit ervan. We gebruiken een goedkope computerspeakerset (stereo) ter referentie. Voor het testresultaat weegt alleen mee of er een speaker op zit. De score zelf telt niet mee voor het testoordeel.

Testresultaten monitoren

Welk monitor komt als beste uit de test? Log in of word lid voor alle testresultaten. Als lid kun je eenvoudig monitoren vergelijken en zien wat de beste monitor uit de test is.