Verf kun je niet oneindig bewaren. Zeker niet als een emmer open is geweest. Probeer daarom zo min mogelijk verf over te houden. Want oude verf is chemisch afval.

Maar het is lastig in te schatten hoeveel je nodig hebt als je niet weet of je 1, 2 of zelfs 3 lagen moet verven. En het blijkt dat je ook het rendement (het aantal m² per liter) op een verfblik niet altijd kunt vertrouwen.

Verreweg de meeste muurverf houdt het simpel: met 1 liter doe je 10 m². Uit onze praktijktests blijkt dat dat conservatief is: wij komen uit op gemiddeld zo'n 12 m² per liter. Maar 10 m² per liter is een goede leidraad en rekent makkelijk.

Opvallend is dat bij sommige, goedkopere, muurverf het geclaimde rendement veel lager ligt. Tot 6 m² per liter. Zo'n laag rendement haalden wij nooit en in een enkel geval verfden we dubbel zo veel. Zetten fabrikanten opzettelijk een laag rendement op de verpakking, zodat je meer verf koopt?

Ons advies. Ga voor elke klus uit van 2 lagen en zo'n 10 m² per liter. En koop vooral niet te veel verf.