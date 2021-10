Hoe wij muurverf testen

Bij muurverf wordt er van alles beloofd. Zoals 'in 1x dekkend', of 'altijd strak en streeploos'. Maar wat maakt verf écht goed? Wij testen regelmatig muurverf op onder andere dekkend vermogen, hechting, schoonmaken en de uitstoot van schadelijke stoffen. Hier lees je hoe dat gaat.

Onze test naar muurverf bestaat uit de volgende onderdelen:

Prestaties

We kijken bij het onderdeel 'prestaties' naar:

1. Dekkend vermogen

Hoe goed dekken de eerste en de tweede laag verf? We beoordelen dit door met witte muurverf te schilderen op een wit paneel met een zwarte streep erop.. Het contrast tussen wit en zwart kun je meten en uitdrukken als een dekkingspercentage:

0% is geen verschil met ongeverfd.

Bij 100% zie je het zwart helemaal niet meer.

2. Kwaliteit eindresultaat

Hoe ziet de muur er uit? Dit is een subjectieve test, waarbij we onder meer kijken naar uniformiteit, blaasvorming en strepen.

3. Redement

Hoeveel verf gebruik je per vierkante meter? Hoe minder hoe beter natuurlijk, maar over het algemeen geldt: Hoe hoger het rendement, hoe lager het dekkend vermogen.

Bestendigheid

Goede muurverf dekt goed en geeft een mooi eindresultaat. Maar de muur moet ook mooi blijven. In dit testonderdeel doen we meerdere tests om de bestendigheid van verf te beoordelen. We kijken naar de volgende aspecten:

1. Reinigbaarheid

Het oordeel voor reinigbaarheid bestaat uit 2 onderdelen:

vlekbestendigheid

schrobvastheid.

In de eerste test kijken we voor 3 vloeistoffen (koffie, rode wijn en inkt) hoe goed ze te verwijderen zijn.

En bij schrobvastheid meten we hoeveel verf van een test-staal afgeschrobd wordt na 400 bewegingen in een schrobmachine. Hoe beter de schrobvastheid, hoe makkelijker je (met een schuursponsje) vlekken van de muur kunt verwijderen zonder die te beschadigen.

2. Hechting

We voeren 2 tests uit waarin we bepalen:

hoe de verf hecht aan een oppervlak

hoe makkelijk de verf loslaat

Gebruiksgemak

Natuurlijk is het ook belangrijk dat verf makkelijk is in het gebruik. Bij het oordeel voor gebruiksgemak kijken we onder meer naar het gemak van mengen en aanbrengen en of de verf spettert of niet.

Ook beoordelen we de kwaliteit van de informatie op de verpakking.

Uitstoot

Iedereen weet dat verven zorgt voor een nare lucht. Soms kan de uitstoot van verf ook schadelijk zijn. We beoordelen na 3 en na 28 dagen hoeveel vluchtige organische stoffen (VOS) de verf uitstoot tijdens het drogen.