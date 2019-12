Eerste indruk|Met Apple CarPlay breng je iPhone-apps naar het scherm van het entertainmentsysteem van je auto en dat is handig. Via CarPlay kun je apps van je iPhone gebruiken zonder je telefoon aan te raken. Je bedient ze namelijk via het (aanraak)scherm van het entertainmentsysteem of via Siri, het spraakherkenningssysteem van Apple. Het aantal apps dat je kunt gebruiken is beperkt.

Apple CarPlay: Review

Conclusie

Apple CarPlay is eenvoudig te bedienen en brengt letterlijk een aantal apps in de auto onder handbereik. Het draait soepel en vlotjes, al hangt dat samen met de kwaliteit van het (aanraak)scherm in de auto. Maar CarPlay is ook wat eenkennig: het aantal apps dat je kunt gebruiken is beperkt.

Zo werkt Carplay alleen samen met Apple Maps voor navigatie. Ook werkt de spraakbediening via Siri – Apple’s spraakherkenningstechnologie – niet vlekkeloos in het Nederlands. Daarbij werkt Siri alleen met apps van Apple. Om CarPlay te gebruiken, sluit je je telefoon aan met een kabel. Dat werkt goed en betrouwbaar, maar helemaal draadloos zou makkelijker zijn.

CarPlay is alleen geschikt voor mensen met een iPhone. Met een Android-telefoon moet je wachten totdat Android Auto – een vergelijkbaar systeem – beschikbaar wordt gemaakt door Google.

Hoe werkt Apple CarPlay?

Met Apple CarPlay kun je, via het entertainmentsysteem van de auto, gebruikmaken van apps op je iPhone. Je ziet (groot) en bestuurt je apps op het aanraakscherm in het dashboard. Zo hoef je je telefoon niet aan te raken om bijvoorbeeld muziek af te spelen. Dat maakt het veiliger dan wanneer je dit op het kleine scherm van je telefoon doet.

Niet alle apps zijn geschikt voor CarPlay. Apps die duidelijk conflicteren met het besturen van een auto, zoals videodiensten Netflix of Youtube, komen niet in aanmerking. Maar ook veel apps uit de App Store die wél handig zijn in de auto ontbreken, zoals navigatie-apps en parkeer-apps. Het aantal apps dat je via CarPlay kunt gebruiken is dus beperkt.

Met AppleCar kun je wél gebruikmaken van de standaard telefoonfuncties zoals bellen, berichten, navigatie en apps voor muziek. Ook kun je podcasts en audioboeken afspelen via de standaard apps op je iPhone.

Touchscreen

De apps bedien je via het aanraakscherm in de auto, net als op je telefoon. In het menu is zelfs de bekende Apple 'home-knop' terug te vinden, zodat je altijd weer makkelijk terug kunt naar het hoofdscherm. Veel auto’s die nu op de markt komen, zijn voorzien van zo’n touchscreen. De kwaliteit van dit aanraakscherm bepaalt hoe vlot CarPlay werkt. Daarnaast werkt CarPlay met alle knoppen op het dashboard waarmee je het scherm kunt bedienen.

Siri

Via spraakcommando's kun je diverse apps binnen CarPlay bedienen met Siri. Bijvoorbeeld: 'speel Anouk' om muziek van Anouk te starten of 'navigeer naar Consumentenbond' om een route te krijgen. Een stuk veiliger, omdat je zo je handen aan het stuur kunt houden. Helaas werkt dit niet bij alle apps. Zo werkt Siri niet met Spotify, maar wel met Apple’s eigen standaard muziek-app. In sommige auto's zit zelfs een speciale knop op het stuur om spraakbediening te starten.

Navigatie

Een groot minpunt: alleen Apple Maps is te gebruiken als navigatie in CarPlay. Andere apps als Google Maps of TomTom worden jammer genoeg niet ondersteund. Het zou prettig zijn als je zelf kon kiezen welke navigatie-app je wilt gebruiken.

Apple Maps werkt samen met de standaard agendafunctie in iOS. Wanneer je een locatie aangeeft bij een afspraak in de agenda, weet het systeem hoe lang je moet rijden vanaf je huidige locatie, verschijnt er tijdig een melding, plus de mogelijkheid om direct een route te plannen naar je bestemming. Handig!

Bellen en berichten

Bellen werkt prettig met grote buttons op het scherm om een gesprek aan te nemen of te beëindigen. Met Siri bel je snel en eenvoudig iemand uit je contactenlijst. Al kan de kwaliteit van herkenning in het Nederlands soms wat minder werken.

CarPlay werkt alleen met de eigen Berichten-app van Apple. Andere 'messaging' apps zoals Whatsapp worden (vooralsnog) niet ondersteund. In verband met de veiligheid kun je sms'jes of iMessages alleen maken en versturen via de Siri spraakbediening.

Ook voor het lezen van binnenkomende sms'jes kun je Siri gebruiken. Op het scherm krijg je alleen een melding als een bericht binnenkomt, niet wat erin staat. Aan het einde van het bericht, kun je via Siri een bericht terugdicteren. Echt makkelijk is dat niet altijd, maar voor korte berichten zoals 'ik ben later' werkt het wel aardig. Let op: ook dit bericht krijg je niet te zien op het scherm. Siri leest vóór het versturen het bericht aan je voor.

Muziek afspelen

CarPlay ondersteunt meerdere muziek-apps, waaronder Apple’s eigen Muziek-app en Spotify. Helaas werkt Siri niet samen met Spotify, waardoor dit handmatig moet. De weergave van Spotify is wel versimpeld en voorzien van grotere knoppen en aanraakvlakken, om bediening met de hand makkelijker te maken.

Installatie

Om CarPlay te gebruiken sluit je je iPhone via de usb-kabel aan op het dashboard. Verder hoef je niets te doen of te installeren. Wel moet je Siri aanzetten op je telefoon als je gebruik wilt maken van de stembedieningsfunctie.

Alleen iPhones met de zogenaamde 'Lightning'-aansluiting (vanaf iPhone 5) kunnen worden aangesloten op CarPlay. Ook iPods en iPads vallen buiten de boot: CarPlay is alleen voor iPhones.

Je kunt je iPhone nog wel bedienen wanneer het aangesloten is op CarPlay. Maar wanneer bijvoorbeeld je bijrijder iets met de telefoon doet, ben je meteen de informatie op het dashboardscherm kwijt. Het is dan ook handiger om je telefoon niet aan te raken tijdens een ritje.

Compatibiliteit

Auto’s moeten wel geschikt zijn voor CarPlay. In de praktijk zijn dit vooral nieuwe modellen vanaf 2015. Nog niet elke autofabrikant heeft CarPlay geïnstalleerd. Op de website van Apple vind je een actuele lijst van alle merken en modellen die zijn uitgerust met CarPlay. Daarnaast zijn er ook diverse losse navigatie- en entertainmentsystemen geschikt voor CarPlay (bijvoorbeeld van merken als Alpine en Pioneer).

Android Auto

Voor mensen met een Android smartphone heeft CarPlay geen enkele waarde. Voor hen is het wachten op Android Auto, een vergelijkbaar systeem maar dan geschikt voor Android telefoons. Veel nieuwe auto’s zijn al geschikt gemaakt voor Android Auto. Maar om Android Auto te gebruiken, is een app nodig die je op je smartphone installeert. Deze app is al in diverse Europese landen gelanceerd, maar nog niet in Nederland. Zodra Android Auto in Nederland beschikbaar komt, zullen we er aandacht aan besteden.