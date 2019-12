Vooral met camper of caravan wil je niet per ongeluk een doodlopend straatje inrijden. Een duidelijke weergave van de route is dan ook belangrijk. Wij testen of campernavigatiesystemen je een goed overzicht geven van complexe wegsituaties zodat je precies weet wat komen gaat en wat je moet doen. Zo bekijken we of een navigatiesysteem goed inzoomt op de kaart, zodat je precies weet welke afslag je moet nemen.