Eerste indruk|Van woensdag 2 april t/m zondag 6 april vindt de Maffe Marathon plaats in alle filialen van de Bijenkorf. De boekjes staan vol met aanbiedingen. We bekijken de huishoudelijke en digitale producten: zijn het goede deals? En hoe komen ze uit onze tests?

Maffe Marathon

Na het Prijzencircus van V&D gaat nu ook de Maffe Marathon van de Bijenkorf van start. Tot en met 6 april zijn er leuke aanbiedingen. We bekeken de afgeprijsde huishoudelijke en digitale apparaten, allemaal in de aanbieding vanaf woensdag 2 april. Hoe deden ze het in onze tests? En, zijn de prijzen nu écht zo laag?

Dyson DC33c Origin stofzuiger

Maffe Marathon-aanbieding: van €389 voor €299

Testresultaat: 7,4

Ons koopadvies

Scherpe prijs voor een Dyson! Deze DC33 Origin scoort van alle geteste Dysons ook nog eens het hoogst. Maar je mag meer verwachten voor de prijs. Hij zuigt goed, maar is wel lawaaiig en lastig schoon te maken.

Spectaculaire aanbieding?

Het is een mooie aanbieding maar voor minder geld zijn er al betere stofzuigers te koop. Maar als je op zoek bent naar een Dyson is dit een goede optie.

Dyson Snoerloze Digital Slim DC45 stofzuiger

Maffe Marathon-aanbieding: van €384 voor €279

Testresultaat: geen

Ons koopadvies

Deze Dyson DC45 steelstofzuiger kun je ombouwen tot kruimelzuiger. Hij zuigt kruimels en harde vloeren prima, maar valt tegen bij huisdierharen of confetti. Het zuigen van trappen en het opbergen is gemakkelijk, maar de gebruikstijd is kort en de laadtijd lang.

Spectaculaire aanbieding?

Nee, geen mega-aanbieding; online is hij goedkoper te verkrijgen.

Lees meer over stofzuigers.

Norton InternetSecurity

Maffe Marathon-aanbieding: van €69,95 voor €20

Testresultaat: 6,0

Ons koopadvies

Norton Internet Security is een internetbeveiligingspakket dat in onze test middelmatig scoort. Norton Internet Security 2014 voor 3 PC's en een jaar lang updates kost op de site van Norton zelf nog steeds €70. Dit is een aanzienlijke besparing voor het eerste jaar. Let op: na een jaar zal je de licentie moeten verlengen om het pakket effectief te kunnen gebruiken. Waarschijnlijk betaal je dan meer dan €20.

Spectaculaire aanbieding?

Ja, maar let op: na een jaar moet je betalen om de licentie te vernieuwen.

Lees meer over antivirusscanners.

Solis Espressoapparaat Caffespresso Pro Type 117

Maffe Marathon-aanbieding: van €599 voor €449

Testresultaat: geen

Ons koopadvies

Dit model, of andere modellen van Solis, zijn door ons niet getest, we kunnen dus geen oordeel geven over de kwaliteit.

Spectaculaire aanbieding?

De prijs die de Bijenkorf biedt is lager dan de scherpste prijs op internet.

Lees meer over espresso-apparaten.

Apple iPhone 4S wit

Maffe Marathon-aanbieding: van €399 voor €369

Testresultaat: 7,4

Ons koopadvies

De iPhone 4s is de goedkoopste instap-smartphone van Apple. De 4s stamt uit 2011 maar draait nog altijd vlot vrijwel alle apps uit de rijk gevulde Apple-appstore. 4G-ontvangst ontbreekt. Het heldere en scherpe beeldscherm is met 3,5 inch klein vergeleken met andere toestellen van nu. Maar de telefoon is daardoor wel lekker compact. De behuizing is goed afgewerkt en de voor- en achterkant doorstaat onze krastest glansrijk. Ook de camera is nog altijd zeer goed. Wel jammer dat de 6 GB vrije opslagruimte voor media en apps erg karig is.

Spectaculaire aanbieding?

De prijs van €369 is geen buitenkans. We zagen hetzelfde model bij andere bekende winkels voor prijzen vanaf €319.

Lees meer over mobiele telefoons.

Sony e-reader PRS-T3 6'' WiFi

Maffe Marathon-aanbieding: van €159 voor €119

Testresultaat: 8,5

Ons koopadvies

De Sony PRS-T3 scoort hoog in onze e-reader-test. Het leescomfort is uitstekend en hij ligt fijn in de hand. Bladeren kan zowel met fysieke knoppen als met het aanraakscherm. Sony levert een beschermhoes mee en dat is een goed idee. Kleine minpunten zijn het ontbreken van achtergrondverlichting en het niet kunnen aanpassen van de marges en de regelafstand.

Spectaculaire aanbieding?

Met €119 rekent de Bijenkorf een scherpe prijs, maar webwinkels Foka en Redcoon zijn nog iets goedkoper: zij kunnen hem al voor €1 minder thuisbezorgen..

Lees meer over e-readers.

Apple AirPort Time Capsule 2TB

Maffe Marathon-aanbieding: van €299 voor €259

Testresultaat: geen

Ons koopadvies

Met een time capsule kunnen bezitters van een Apple computer automatisch en draadloos back-ups van alle bestanden maken.

De opslagcapaciteit is 2 TB en dat is ruim voldoende. Met een losse externe harde schijf kun je op soortgelijke wijze back-ups maken van je Apple-computer, maar het nadeel is wel dat je die met een kabeltje moet aansluiten en er regelmatig aan moet denken.

Spectaculaire aanbieding?

Op zich een scherpe prijs voor dit product maar het is vooral een goede aanbieding als je veel persoonlijke bestanden en/of meerdere Apple-computers thuis hebt.

Lees meer over harde schijven.

TomTom Start 20 M Europa

Maffe Marathon-aanbieding: van €149 voor €119

Testresultaat: 7,8

Ons koopadvies

Dit navigatiesysteem doet het goed in onze test. Het scoort hoog op navigatiekwaliteit dankzij goede gesproken instructies en route-aanwijzingen op het scherm.

Spectaculaire aanbieding?

Ja, de prijs lijkt in orde. We kwamen het op het internet niet goedkoper tegen (verzendkosten meegerekend) en maar weinig winkels bieden een vergelijkbare prijs.

Lees meer over navigatiesystemen.

Apple MacBook Air 13" I5-1.3GHz

Maffe Marathon-aanbieding: van €1129 voor €999

Testresultaat: 6,7

Ons koopadvies

De MacBook Air is een fraaie lichtgewicht computer met uitstekende prestaties. Apple-computers zijn doorgaans erg prijsvast en de korting is relatief hoog. De garantie op Apple-producten die niet via Apple worden gekocht loopt vaak via een andere route. Dus het gaat niet direct naar een Apple-repair-center. In geval van problemen kan dat een wereld van verschil betekenen. Wordt de garantie in een andere winkel op een gunstigere manier afgehandeld, dan is dat zeker een pré.

Spectaculaire aanbieding?

Dit is een prima aanbieding voor deze fraaie lichtgewicht computer. Alleen BCC verkoopt hem op dit moment ook voor deze prijs.

Lees meer over laptops.

Lytro Camera Lightfield 8GB

Maffe Marathon-aanbieding: van €399 voor €199

Testresultaat: geen

Ons koopadvies

Dit is een prima aanbieding voor deze fraaie lichtgewicht De lichtveldtechnologie was bij de introductie van deze camera begin 2012 echt baanbrekend. Sindsdien zijn de mogelijkheden van de Lytro uitgebreid met o.a. een smartphone-app. Maar het wachten is nog steeds op een meer all-roundcamera die deze technologie gebruikt voor foto’s met meer dan de huidige 1,2 megapixel.

Spectaculaire aanbieding?

Nee. Bij de meeste winkels is de 8 GB-versie verkrijgbaar voor €199. Slechts een enkele winkel durft er €399 voor te vragen.

Lees meer over digitale camera's.