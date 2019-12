Google Maps heeft pitstop-mogelijkheid

In Google Maps is het navigeren weer wat eenvoudiger geworden. Vanaf deze week kun je ook op een iPhone een pitstop invoeren om even te tanken of boodschappen te doen. Op Android kan dat al sinds afgelopen oktober. Voorheen moest je daarvoor een geplande route afbreken.

Op een iPhone gaat het navigeren via een andere locatie in een aantal korte stappen:

In de navigatiemodus kies je voor het vergrootglas rechtsboven.

Vervolgens kies je uit een dropdown-menu de 'Point of Interest' die je zoekt, bijvoorbeeld restaurants, tankstations, supermarkten. Er is ook een zoekveld waar je vrije tekst kunt invoeren.

'Points of Interest' verschijnen op de kaart met daarbij aangegeven waarderingen en hoe lang het omrijden duurt.

Bij veel van de apps en navigatiesystemen uit onze test kun je al langer via een tussenstop navigeren naar je eindbestemming. Bij Apple's eigen Kaarten-app kan dat niet. Als het om pitstops gaat heeft Google Maps voor iPhone-gebruikers nu een streepje voor op dit punt.