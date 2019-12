Eerste indruk|Ben je het ook wel eens zat, die constante aanwezigheid van smartphones? HiTec heeft wandelschoenen uitgebracht die je via trillingen aangeven welke kant je op moet. Je hoeft dus niet meer constant op je mobiele telefoon te kijken of het geluid aan te zetten voor de route-instructies. Volgens HiTec is dit een veilige manier waarmee je optimaal van de omgeving kan genieten. Is dat ook zo?

Dat het veiliger is om je aandacht bij het verkeer te hebben dan met een smartphone bezig te zijn, zal niemand ontkennen. Om optimaal van de omgeving te kunnen genieten is er meer nodig. De trillingen in de schoenen werken goed, maar de app laat te wensen over. Er wordt weinig rekening gehouden met de wensen van recreatieve wandelaars wat betreft routevoorkeuren. In de stad sluiten de route-instructies weer niet altijd aan met wat je om je heen ziet, wat het moeilijk maakt om te navigeren zonder even op je smartphone te spieken wat er bedoeld wordt.

Hoe werkt het?

De HiTec Navigator wandelschoenen hebben in elke zool een ' pod' (van het merk Lechal) die door middel van trillingen aanwijzingen geeft. Zo zal de pod in je linkerschoen gaan trillen als je linksaf moet, en zal je rechterschoen gaan trillen voor rechtsaf.

Trillende pods

De intensiteit van de trillingen is instelbaar, net als de complexiteit van de trilsignalen.

In de simpele modus trillen de schoenen wanneer je naar links of rechts moet, geven ze een signaal als je je moet omdraaien of wanneer je je bestemming hebt bereikt.

In de normale modus krijg je door een serie van trillingen (vergelijkbaar met morsecode) informatie over de afstand en de scherpte van de bocht. Voordat je deze onder de knie hebt, moet je wel even oefenen met je smartphone.

De pods zijn eenvoudig op te laden met de bijgeleverde lader. Ook maakt het niet uit als je na het opladen de pods verkeerd om in je schoenen hebt gestopt, die kun je eenvoudig omdraaien in de app.

Lechal app

De pods en de app zijn van het merk Lechal. Om deze te kunnen gebruiken heb je een smartphone nodig met minstens Android 4.3, iPhone 4s, iPad 3rd Gen of iPad-mini. Na het installeren en verbinden verschijnt direct een melding om de firmware van de pods bij te werken. Dit werkt relatief eenvoudig.

Positief:

Bestemming eenvoudig in te stellen.

De mogelijkheid om vooraf de kaarten de downloaden voor offline gebruik, zodat er geen internet verbinding vereist is tijdens het wandelen.

De mogelijkheid om in de app de positie van de pods om te draaien als je ze verkeerd om in je schoenen hebt geplaatst.

Extra functionaliteiten: de app heeft ook een stappenteller en de mogelijkheid om je gelopen route vast te leggen.

Negatief:

Registreren met een account is verplicht.

Menu’s zijn alleen in het Engels.

Voordat je aan de slag kunt moet je wel eerst het een en ander instellen. Zo staat de app standaard op mijlen en moet je ook nog even de juiste zolen selecteren.

De navigatie lijkt gebaseerd op auto’s. Te voet beweeg je je anders dan in de auto. Op een stoep heb je bijvoorbeeld niet te maken met eenrichtingsverkeer.

Je hebt weinig controle over welke route je wilt lopen bij het opgeven van een eindbestemming. De app geeft bijvoorbeeld niet standaard de kortste of leukste route.

Het kaartmateriaal, waarmee de route wordt berekend, lijkt in steden zijn berekeningen te doen op basis van de autowegen die niet overeenkomen met de opties voor wandelaars.

De instructies komen niet altijd overeen met de werkelijkheid en wat je om je heen ziet tijdens het wandelen. Zo zijn kruisingen vaak op meerdere manieren over te steken.

De schoenen