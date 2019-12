Hoe wij navigatiesystemen testen

In onze test van navigatiesystemen leggen we zowel losse systemen als navigatie-apps naast elkaar. Daarbij kijken we onder andere naar navigatiekwaliteit, gebruiksgemak en veelzijdigheid. Incidenteel kijken we ook naar speciale navigatiesystemen bedoeld voor campers en caravans.

Vergelijkend testen

In deze test leggen we de verschillende navigatiesystemen steeds langs dezelfde meetlat. Daarvoor gebruiken we een vast testprogramma en een vaste manier om de testgegevens te vertalen in een eindcijfer. De navigatiesystemen worden daarbij op honderden punten gecheckt en beoordeeld, met als belangrijkste aandachtspunten:

Navigatiekwaliteit

Het gaat hierbij om zaken als: welke instructies geeft het apparaat? Zijn deze goed te begrijpen en klopt de timing van de instructies? Hoe goed wordt in- en uitgezoomd op het scherm, zodat je genoeg details kunt zien maar ook voldoende ziet van het verloop van de route? En hoe snel worden routes (her)berekend?

Gebruiksgemak

Hier gaat het om zaken als: hoe makkelijk is het om een bestemming in te voeren? Wat voor opties heb je om bestemmingen te vinden? En hoe snel werkt het menu en is het begrijpelijk?

Veelzijdigheid & degelijkheid

Denk hierbij aan zaken als: kan er actuele verkeersinformatie ontvangen worden en hoe wordt dat weergegeven? Hoe lang duurt het voordat de accu leeg is bij gebruik? En hoe makkelijk kun je bellen en gebeld worden met het apparaat?

Bekijk welke navigatiesystemen als Beste uit de Test komen of vergelijk alle navigatiesystemen.

Berekening testoordeel

Het eindcijfer of testoordeel is een gewogen gemiddelde. Dat betekent dat het ene testaspect zwaarder meetelt in het eindcijfer dan het andere. Maar als je een gewogen gemiddelde berekent over heel veel testaspecten, worden slechte cijfers soms verdoezeld door goede cijfers. Denk bijvoorbeeld aan school: je compenseert de onvoldoende voor Frans met een goed cijfer voor biologie.

Daarom gebruiken we een rekenmethode die voorkomt dat slechte cijfers op een belangrijk onderdeel te makkelijk gecompenseerd kunnen worden. Zo weegt een slechte score voor navigatiekwaliteit extra zwaar mee in het gemiddelde en heeft het dus extra invloed op het testoordeel. Daarmee voorkomen we dat een systeem met een slechte navigatiekwaliteit, maar bijvoorbeeld wel een uitstekend gebruiksgemak heeft, toch hoog in de lijst komt.

Navigatie-apps en losse navigatiesystemen

Navigatie-apps en losse navigatiesystemen testen we op dezelfde manier. De test verschilt voor 5% om recht te doen aan de unieke eigenschappen van deze beide groepen.

Voor losse navigatiesystemen gaat dit om:

het installeren en verwijderen uit een auto;

de degelijkheid en afwerking van het apparaat;

de raamhouder.

Bij navigatie-apps:

kijken we of een dataverbinding noodzakelijk is om te navigeren;

kijken we of je de kaart van alle landen moet downloaden, of dat je kunt kiezen;

meten we hoeveel data wordt verbruikt tijdens een korte route;

bekijken we hoe de aanschaf en installatie van de app verloopt.

Voor het testen van de apps gebruiken we high-end smartphones:

een Google Pixel 2 voor de Android-apps;

een Apple iPhone X voor iOS-apps.

GPS-simulator

In onze test maken we gebruik van een GPS-simulator. Groot voordeel daarvan is dat we alle navigatiesystemen dan steeds op dezelfde manier kunnen testen, plus dat we niet meer in de auto hoeven rond te rijden wat tijd en geld spaart.

We hebben van verschillende ritten in de werkelijkheid het GPS-signaal opgenomen en deze opnames spelen we dan af via de simulator. De apparaten 'denken' dan dat ze daadwerkelijk rondrijden en geven vervolgens keurig instructies om de route te vervolgen. De GPS-simulator staat overigens in een kelder, zodat onze simulatie niet 'verstoord' wordt door echte GPS-signalen.

Op deze manier weten we zeker dat alle systemen exact dezelfde route rijden en ook met exact dezelfde snelheid. Daardoor kunnen we de verschillende systemen goed met elkaar vergelijken en zien we bijvoorbeeld dat er veel verschil zit in de timing van route-instructies.

Waarom zit mijn product niet in de test? Als je als consument op zoek bent naar testinformatie, kan het vervelend zijn dat uitgerekend het product waarop jij je oog hebt laten vallen niet in onze test zit. Lees meer over:

Waarom we niet alles kunnen testen

Niet getest: kaartkwaliteit

De kwaliteit van de kaart is een belangrijk aspect van een navigatiesysteem. Als de kaart niet goed overeenkomt met de werkelijkheid, zullen de berekende routes door het systeem ook niet optimaal zijn en rij je al snel om of rij je je vast.

Helaas nemen we kaartkwaliteit niet mee in onze test. Dit is namelijk té lastig om goed en eerlijk te testen. In hoeverre de wegen en gerelateerde gegevens, zoals straatnamen en maximum snelheden, op een kaart overeenstemmen met de werkelijkheid, is niet te controleren door ons.

Zo kan een kaart van Garmin helemaal op orde zijn wat de straten van Maastricht betreft, maar weer helemaal niet voor de straten in Groningen. Terwijl dat voor TomTom wellicht precies andersom kan zijn. Welke kaart is dan het beste? Als je alleen in Maastricht checkt, zou je Garmin denken, terwijl als je alleen in Groningen zou kijken, je TomTom bovenaan zou zetten.

Om een goed beeld van kaartkwaliteit te krijgen, moet je dan ook ontzettend veel 'wegsituaties' controleren. En idealiter moet je er ook daadwerkelijk op uit, om ter plekke een kaart met de werkelijkheid te vergelijken. Dat kost erg veel tijd, inspanning en geld en kunnen we helaas niet opbrengen.

Fouten op kaart melden

Mocht je een fout tegenkomen op de kaart van je navigatiesysteem, dan is het vaak mogelijk om deze fout te melden op een speciale website van de kaartenmaker of direct in de app zelf. Bij sommige apps, zoals Waze en Google Maps, kun je op beide manieren fouten aangeven. Bij Apple Kaarten kan het alleen via de app.

Er zijn niet veel grote kaartenmakers ter wereld en je navigatiesysteem maakt meestal gebruik van een kaart van één van de volgende kaartenmakers: Google, Waze, TomTom Maps (voorheen TeleAtlas), HERE Maps (voorheen Navteq) of OpenStreetMaps. Via onderstaande websites kun je wijzigingen melden bij deze kaartenmakers:

Je hebt voor elk van deze websites een account nodig om in te kunnen loggen en om wijzigingen aan te geven. Houd er rekening mee dat de wijzigingen die je voorstelt niet automatisch in een volgende kaartupdate verwerkt zijn of dat ze überhaupt geaccepteerd worden. Alle kaartenmakers hebben een proces waarbij voorgestelde wijzigingen eerst nog bekeken worden en dat kan soms een tijd duren.

Testresultaten

Welk autonavigatiesysteem komt als Beste uit de Test? Bekijk de test. Lees meer over onze predicaten Beste Koop en Beste uit de Test.

Bekijk het beste navigatiesysteem Vergelijk alle navigatiesystemen