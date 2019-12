Garmin navigatiesysteem updaten: hoe doe je dat?

Wil jij je Garmin-navigatiesysteem updaten? Dat kan met het computerprogramma Garmin Express. In dit artikel helpen we je stap voor stap door het updateproces. Daarbij zie je duidelijke afbeeldingen. Afbeeldingen graag wat groter zien? Klik erop om ze in een apart venster te openen.