TomTom navigatiesysteem updaten: hoe doe je dat?

In dit artikel helpen we je stap voor stap door het updateproces van TomTom MyDrive Connect. Daarbij zie je duidelijke afbeeldingen. Afbeeldingen graag wat groter zien? Klik op de afbeeldingen om ze in een apart venster te openen.

Wil jij je TomTom-navigatiesysteem updaten? Dat kan met 1 van de 2 computerprogramma's van TomTom: HOME, voor oudere modellen, of MyDrive Connect voor meer recente modellen. Bekijk op de website van TomTom welke van deze 2 je nodig hebt voor jouw TomTom.

Stap 1: Installeer TomTom MyDrive op je computer

Stap 1a

Zorg dat je TomTom losgekoppeld is van je laptop of pc. Eerst moet je namelijk MyDrive Connect installeren of updaten op je laptop of pc, voor je de TomTom zelf kunt updaten. Hiervoor ga je naar de MyDrive Connect-website.

Stap 1b

Scroll omlaag naar 'Je TomTom-systeem updaten?' en kies voor My Drive Connect voor Windows of Mac. Het downloaden start automatisch.

Stap 1c

Kies bestand opslaan en open het bestand.

Stap 2: Koppel je TomTom aan een account

Sluit je navigatiesysteem via de usb-kabel aan op je pc of laptop. MyDrive Connect start automatisch op wanneer je je TomTom aan je PC of laptop verbindt. Zo niet, start My Drive Connect op.

Stap 2a

Als dit de eerste keer is dat je je navigatiesysteem gaat updaten, moet je je navigatiesysteem aan een bestaand of nieuw TomTom-account koppelen. Log in op een bestaand account of maak een nieuw account aan.

Stap 2b

Klik op de groene knop ‘Een navigatiesysteem koppelen aan mijn account’. Op het volgende scherm kies je voor ‘een bestaand TomTom-account gebruiken’ en klik je rechtsonder aan de pagina op de zwarte knop ‘koppeling’. Je navigatiesysteem wordt dan gekoppeld en dat kan enkele minuten duren.

Stap 3: Update je TomTom navigatiesysteem

Als er nieuwe updates voor je TomTom beschikbaar zijn, wordt dit gemeld in TomTom MyDrive.

Stap 3a

Selecteer de updates die je wilt uitvoeren en klik op 'Update selectie'.

Stap 3b

Het kan zijn dat je nu een pop-up scherm te zien krijgt met belangrijke informatie over deze updates. Lees deze goed door. Klik vervolgens op 'ga akkoord en installeer'.

Stap 3c

Het downloaden wordt nu uitgevoerd.

Als het updaten geslaagd is, lees je: ‘Je navigatiesysteem is gereed’. Je kunt je TomTom nu loskoppelen van je computer en weer gebruiken. Als er in de toekomst weer nieuwe updates zijn, kun je stap 3a tot en met stap 3c herhalen.

Updaten lukt niet

Lukt het updaten niet? Neem dan contact op met de helpdesk van TomTom of stel een vraag in onze community.