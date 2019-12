Garmin stopt met Navigon apps

Met een duidelijk bericht op de website van Navigon en met meldingen in de apps zelf informeert Garmin, de eigenaar van het merk Navigon, de gebruikers over de situatie. Geïnstalleerde turn-by-turn-apps blijven nog minstens 2 jaar bruikbaar en ook het Support Team van Navigon blijft nog actief.

Abonnementen

Om daadwerkelijk te navigeren met de apps van Navigon heb je een maand-, jaar- of 'unlimited'-abonnement nodig. In de app zijn meerdere typen abonnmenten beschikbaar. Maar vanaf 14 mei worden ze niet meer verkocht in de app. De fabrikant geeft aan dat ze nog wel bruikbaar blijven tot het einde van de abonnementsperiode.

Dat geldt ook voor 'Freshmaps', een abonnement van Navigon dat kaarten automatisch update. Het 'unlimited'-abonnement blijft nog minstens 2 jaar bruikbaar. Daarbij ontvang je dan wel maar 1 kaartupdate per jaar volgens Garmin, het moederbedrijf van Navigon.

Let op! Heb je een Android-smartphone? Dan moet je zelf je abonnement beëindigen via het menu in de Google Play store, onder 'Abonnementen'. Voor iPhones worden de abonnementen vanzelf stopgezet.

Nieuwe telefoon

De Navigon-app kan straks nog steeds overgezet worden op een nieuwe telefoon, mits je niet overstapt van Android naar iPhone of andersom. Na 14 mei zullen wij controleren of dit daadwerkelijk lukt.

Uitzonderingen

Alleen Navigon select (voor Duitse Telekom-klanten) en Garmin HUD blijven beschikbaar in de app-stores.

Losse navigatiesystemen van Navigon

We ontvangen ook klachten over het vervallen van ondersteuning voor losse navigatiesystemen van Navigon. In hoeverre dit probleem samenhangt met het stoppen van de ondersteuning voor de apps is onduidelijk. Het kan zijn dat er een ander beleid wordt gevoerd op het gebied van ondersteuning bij de losse systemen dan bij de apps. Dat is ons niet bekend.

Klachten en support

Heb je problemen met de ondersteuning van je losse Navigon systeem, dan kun je een klacht indienen bij Navigon. Ook als je geld terug wilt, kun je daar terecht:

Voor meer informatie en veelgestelde vragen kun je terecht op:

Lees ook: