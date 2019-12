Nieuwe TomTom gelanceerd

Nieuws|Op elektronicabeurs IFA in Berlijn heeft TomTom de nieuwe GO Essential geïntroduceerd. Dit nieuwe navigatiesysteem is verkrijgbaar met een 5 inch (12,7 cm) of een 6 inch (15,2 cm) beeldscherm.

De GO Essential is de vervanger van de huidige Via-serie en is een mid-range model tussen de goedkopere GO Basic en duurdere Always Connected GO-modellen. TomTom heeft de GO Essential voorzien van een nieuwe en snellere processor. Hiermee kan het sneller routes berekenen en is het apparaat vlotter te bedienen.

Bij de Via-serie zat de raamhouder aan het apparaat vast, wat het lastiger maakte om het systeem in de auto te plaatsten. Dat is veranderd bij de GO Essential. De losse raamhouder is makkelijk op de voorruit te plakken en het apparaat zelf klikt met magneetjes makkelijk vast in de houder.

Wifi en updates

Verder beschikt de GO Essential over wifi, wat het updaten van de kaarten en het systeem makkelijker maakt. Ook zit er standaard TomTom Traffic bij voor actuele verkeersinformatie. Om deze informatie te ontvangen koppel je het apparaat via Bluetooth aan je smartphone. De actuele verkeersinformatie wordt dan via de mobiele internetverbinding van je telefoon binnengehaald.

Met Lifetime Maps ontvang je elk jaar kosteloos 4 kaartupdates. Lifetime betekent overigens niet ‘tot in de eeuwigheid’. Je krijgt updates zolang dat TomTom het apparaat blijft ondersteunen.

De GO Essential ligt vanaf oktober in de winkels. De adviesprijs van de 5 inch is €200 en die van de 6 inch €250.

