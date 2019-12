CoPilot GPS Autonavigatie (iOS)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze navigatie-app van CoPilot is geschikt voor Android en is beschikbaar in Google Play. Wil je volledige navigatie dan moet je na een gratis periode van 14 dagen een navigatielicentie - inclusief verkeersinformatie - aanschaffen via de app. Dat kost €15 voor een jaar. Bij installatie kun je de kaart van de Benelux of een ander gebied kosteloos downloaden. Wil je daarna een andere kaart? Dan moet je betalen. De kaarten van de wereld kost €30. De door ons geteste versie is 10.9.0.723 en we hebben de app getest op een Google Pixel 2 (Android versie 9). De test is uitgevoerd met een kaart van Europa. Een apart abonnement is vereist voor verkeersinformatie.