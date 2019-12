Coyote NAV+

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit model van Coyote beschikt over een groot scherm van 5,5 inch (13,9 cm) en een meegeleverde kaart van Wereld. Het scherm is aanraakgevoelig (capacitief) en werkt hetzelfde als het scherm van een smartphone. Het systeem ontvangt actuele verkeersinformatie via een ingebouwde simkaart.