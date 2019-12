Coyote voor Android

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze navigatie-app van Coyote is geschikt voor Apple iOS en is beschikbaar in de Apple appstore en vereist dat je een account aanmaakt voordat je de app kunt gebruiken. Er zit basale verkeersinformatiebij in begrepen. Wil je betere verkeersinformatie en ook flitsers, dan kun je na een gratis periode van 30 dagen een abonnement aanschaffen voor €6 per maand. De door ons geteste versie is 11.0.18 en we hebben de app getest op een Apple iPhone X (iOS versie 11.3.). Deze app maakt standaard gebruik van een dataverbinding (Wifi of mobiel internet), maar wanneer je een kaart op de telefoon installeert kan de app ook zonder dataverbinding werken. Via de dataverbinding kun je bestemmingen over de hele wereld invoeren en zoeken. Zonder dataverbinding kun je alleen bestemmingen op de geinstalleerde kaart gebruiken. Een apart abonnement is vereist voor verkeersinformatie. Verder kun je de app ook via spraak bedienen, zodat je tijdens het rijden in principe je handen aan het stuur kan houden.