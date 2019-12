Garmin Camper 780 & Digital Traffic

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit navigatiesysteem is speciaal bedoeld voor rijden met een camper of caravan. Het heeft een zeer groot beeldscherm van 6,9 inch (17,5 cm) en een meegeleverde kaart van Europa. Het scherm is aanraakgevoelig (capacitief) en werkt hetzelfde als het scherm van een smartphone. Ook zit er Bluetooth op waarmee je het apparaat aan je mobiele telefoon kunt koppelen. Je kunt dan bellen en gebeld worden via het navigatiesysteem, plus dat het systeem gebruik kan maken van de internetverbinding van je smartphone om actuele verkeersinformatie te ontvangen. Verkeersinformatie is inbegrepen. Verder kun je het apparaat ook via spraak bedienen. Dit betekent dat je met je stem instructies kan geven, zoals het invoeren of het wijzigen van je bestemming, waardoor je in principe handsfree kan navigeren. Het systeem heeft ook wifi ingebouwd, waarmee je via het wifi-netwerk thuis direct updates kunt ontvangen en installeren.