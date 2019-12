Garmin nüvi 2569 LMT-D

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit model van Garmin beschikt over een groot scherm van 5 inch (12,7 cm) en een meegeleverde kaart van West-Europa. Het scherm is aanraakgevoelig (capacitief) en werkt hetzelfde als het scherm van een smartphone. Ook zit er Bluetooth op waarmee je het apparaat aan je mobiele telefoon kunt koppelen. Je kunt dan bellen en gebeld worden via het navigatiesysteem, plus dat het systeem gebruik kan maken van de internetverbinding van je smartphone om actuele verkeersinformatie te ontvangen. Verkeersinformatie is inbegrepen.