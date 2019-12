Magic Earth Navigation & Maps (Android)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze navigatie-app van iGO is geschikt voor Android en is beschikbaar in Google Play. Na een gratis periode van 7 dagen moet je wel een navigatielicentie inclusief kaart aanschaffen via de app zelf. Het Europapakket kost €30. De aanschafkosten zijn eenmalig. De door ons geteste versie is 9.18.27.73 en we hebben de app getest op een Google Pixel 2 (Android versie 8.1.0). De test is uitgevoerd met een kaart van Europa. Een apart abonnement is vereist voor verkeersinformatie. Let op: er zijn signalen in de appstore dat kaartupdates soms lang uitblijven.