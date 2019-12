Mio Spirit 5670 LM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit losse navigatiesysteem is voorzien van een middelgroot scherm van 4,3 inch (10,9 cm) en een meegeleverde kaart van Europa. Het scherm is drukgevoelig (resistief), waarbij je er wat meer op moet drukken dan op het scherm van een smartphone. Ook zit er Bluetooth op, zodat je het apparaat kunt koppelen met je mobiele telefoon om te bellen en om gebeld te worden. Verkeersinformatie is inbegrepen.