Navman 4000 WEU Lite LM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit losse navigatiesysteem is voorzien van een middelgroot scherm van 4,3 inch (10,9 cm) en een meegeleverde kaart van West-Europa. Het scherm is drukgevoelig (resistief), waarbij je er wat meer op moet drukken dan op het scherm van een smartphone. Het ontvangen van verkeersinformatie is niet mogelijk.