Snooper Ventura Pro S2700

Dit navigatiesysteem is speciaal bedoeld voor rijden met een camper of caravan. Het is voorzien van een middelgroot scherm van 4,3 inch (10,9 cm) en een meegeleverde kaart van Europa. Het scherm is drukgevoelig (resistief) waardoor het wat minder vlot reageert dan het scherm van een smartphone. Verkeersinformatie is inbegrepen.