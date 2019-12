TomTom GO 6100

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit losse navigatiesysteem heeft een zeer groot beeldscherm van 6 inch (15,2 cm) en een meegeleverde kaart van Europa. Het scherm is aanraakgevoelig (capacitief) en werkt hetzelfde als het scherm van een smartphone. Het systeem ontvangt actuele verkeersinformatie via een ingebouwde simkaart. Verder kun je het apparaat ook via spraak bedienen. Dit betekent dat je met je stem instructies kan geven, zoals het invoeren of het wijzigen van je bestemming, waardoor je in principe handsfree kan navigeren. De kaart van Europa staat al op het toestel geïnstalleerd, maar met het LifeTime Wereldkaarten van TomTom kun je gratis kaarten van alle landen van de wereld installeren.