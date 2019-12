TomTom GO Basic 6

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit losse navigatiesysteem heeft een zeer groot beeldscherm van 6 inch (15,2 cm) en een meegeleverde kaart van Europa. Het scherm is drukgevoelig (resistief), waarbij je er wat meer op moet drukken dan op het scherm van een smartphone. De raamhouder is geïntegreerd, zodat je deze niet kunt vergeten. Ook zit er Bluetooth op, zodat je gebruik kunt maken van de internetverbinding van je smartphone om actuele verkeersinformatie te ontvangen. Het systeem heeft ook wifi ingebouwd, waarmee je via het wifi-netwerk thuis direct updates kunt ontvangen en installeren.