TomTom GO Navigation (Android)

Deze navigatie-app is geschikt voor Android en is beschikbaar in Google Play. Er is een korte gratis proefperiode om de app uit te proberen, daarna heb je een betaald abonnement nodig: 1 maand voor €2, 6 maanden voor €9 en een jaar voor €13. De door ons geteste versie is 2.0.7 release/19 en we hebben de app getest op een OnePlus 7T (Android versie 10). Je kunt kaarten van verschillende landen over de hele wereld installeren op de smartphone. Actuele verkeersinformatie is inbegrepen, hiervoor is wel altijd een dataverbinding nodig. Verder kun je de app ook via spraak bedienen, zodat je tijdens het rijden in principe je handen aan het stuur kan houden. Nieuw is dat je de kaarten van landen afzonderlijk kunt downloaden.