Real View navigation van Sygic valt tegen

Augmented reality is een technologie die de reële en de virtuele wereld samenbrengt. In dit geval: via de camera van de smartphone zie je de weg voor je, waar Sygic route-informatie aan toevoegt.

We probeerden de functie uit op zowel de snelweg als binnen de bebouwde kom en de korte conclusie luidt: we vinden het 3 keer niks. De normale weergave van Sygic navigatie-apps is veel duidelijker. Die €10 kun je beter in je zak houden.

Geen enkele relatie met de werkelijkheid

Er zijn al eerder pogingen geweest om 'augmented reality' toe te voegen aan navigatie-apps. Sygic stapt in precies dezelfde valkuil: het ‘augmented’ gedeelte hangt totaal niet samen met het ‘reality’ deel.

Belangrijkste misser aan deze augmented reality van Sygic: de blauwe routepijl heeft geen enkele relatie met de werkelijkheid van het camerabeeld. In tegenstelling tot wat je verwacht, zit de pijl niet ‘vast’ aan de juiste afslag in het camerabeeld. Het geeft alleen maar aan dat je een keer naar rechts of links moet, maar dat kan ook pas 3 straten verderop zijn. Dat maakt het verwarrend.

Zo lijkt de blauwe lijn op de foto aan te geven dat je vrijwel direct rechtsaf moet, terwijl het eigenlijk pas de volgende straat is (zie de rechter, normale navigatie-app)





Op rotondes is het bijvoorbeeld ook onduidelijk welke afslag je precies moet hebben. En op de snelweg krijg je geen rijstrookaanduiding op het camerabeeld; dit leek ons juist zo handig.

Onduidelijk en rommelig beeld

Als er veel verkeer op de weg is, worden de route-aanwijzingen lastiger af te lezen. Zo loopt de blauwe routelijn dwars door voorliggende voertuigen, wat het plaatje erg rommelig maakt.

Daarbij overlappen de blauwe routelijn en het camerabeeld soms erg slecht. In de foto hieronder wijkt de routelijn naar rechts, bedoeld om de naar rechts wijkende weg te volgen. Vanwege de slechte match met het camerabeeld, suggereert de app nu ten onrechte dat je naar rechts moet sturen, terwijl je eigenlijk links moet houden. Een normale navigatie-app (meest rechter telefoon) helpt je duidelijk beter





Anticiperen niet mogelijk

Een ander probleem is dat je niet ver vooruit kan kijken met het camerabeeld. Het geeft alleen een beeld van de wegsituatie vlak voor je. Dat maakt het erg lastig om te anticiperen op wegsituaties die verder weg liggen. Een afslag over een paar honderd meter is bijvoorbeeld niet te zien in het kleine camerabeeld, terwijl je wel op tijd wilt voorsorteren.

