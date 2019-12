smarthalo-fietsnavigatie

De Smarthalo is een navigatiesysteem speciaal voor de fiets. Het is goed ontworpen en zit degelijk in elkaar. Alleen is de manier waarop je genavigeerd wordt niet echt prettig.

Het apparaat biedt je namelijk geen overzicht van de omgeving via bijvoorbeeld een kaartje. En het geeft alleen de richting aan die je moet volgen, waarbij dat alleen gebeurt wanneer je in de buurt komt van de afslag. Dit alles zorgt er voor dat je de Smarthalo goed in de gaten moet houden tijdens het fietsen. Dat navigeert toch minder lekker.

Hoe werkt het?

De belangrijkste functie van de Smarthalo is natuurlijk de navigatie. Maar om de Smarthalo te gebruiken heb je ook de Smarthalo-app nodig. Deze app is er voor iOS en Android en is eigenlijk het hart van het systeem. Via de app zoek je je bestemming, plan je een route en bedien je alle functies van het apparaat.

Je hebt dan ook altijd je smartphone nodig als je Smarthalo wil gebruiken. Je koppelt de Smarthalo aan je smartphone via Bluetooth.

Navigatie

De Smarthalo biedt zogenaamde 'turn-by-turn' navigatie. Dat wil zeggen dat het apparaat een complete route naar de eindbestemming berekent en je vervolgens aanwijzingen geeft om die route volgen.

Smarthalo doet dat door middel van een ring van led-lichtjes. De plek op de ring waar een paar lampjes wit oplichten, geeft de richting aan van de route. En naarmate je dichter bij die afslag komt, worden steeds meer van die lampjes groen van kleur. Wanneer er alleen nog maar groene lampjes branden en ze gaan knipperen, ben je bij de afslag. Op deze manier wijst Smarthalo je letterlijk de weg.

Geen overzicht over route

Ook al werkt het systeem best aardig – het wijst je inderdaad de weg van A naar B – het is toch geen prettige manier van navigeren. Je moet namelijk steeds wachten op het apparaat voor instructies. Het geeft je geen overzicht over de te volgen route, zodat je niet van tevoren weet wat er allemaal gaat aankomen en hoe de wegsituatie nu precies in elkaar steekt.

Eigenlijk mis je een kaartje van de omgeving, zodat je al tijdig kunt zien dat je bijvoorbeeld de derde afslag rechts moet nemen. Net als in een autonavigatiesysteem; zoiets werkt gewoon een stuk handiger en prettiger.

Bestemmingen zoeken

Je kunt bestemmingen vinden door een adres in te typen in de zoekbalk bovenin de app. Ook kun je zoeken op woorden zoals een bioscoop of restaurant, zogenaamde points-of-interest. Maar daarbij moet het wel in de naam terugkomen. Als je bijvoorbeeld op kapper zoekt, dan vind je alleen bestemmingen met het woord ‘kapper’ er in. De gezochte barbershop kun je dan wel vergeten.

De kwaliteit van de kaarten hebben we niet echt getest. En in hoeverre de Smarthalo dan ook echt slimme routes uitrekent, kunnen we niet zeggen. We merkten wel dat de kaart niet perfect was - wat overigens bij geen enkele kaart het geval is. Zo konden we met geen mogelijkheid Utrecht Centraal Station vinden in de app.

Kompasmodus

Smarthalo heeft ook een kompas-modus aangekondigd. Deze zal beschikbaar komen via een software-update. In deze modus geeft de Smarthalo steeds de kompasrichting aan van je bestemming en de afstand daar naar toe.

Dat is een andere manier van navigeren die best aardig kan werken. Je bepaalt namelijk zelf de route, waarbij je er alleen op let of je in de juiste richting blijft gaan en of de afstand minder wordt.

Leuk om eens te proberen tijdens een avontuurlijke stedentrip, maar minder geschikt voor de fietser die zo snel mogelijk van A naar B wil. We hebben al eens een fietsnavigatiesysteem met zo’n kompasmodus geprobeerd: de Beeline.

Overige functies

De Smarthalo heeft ook een alarmfunctie. Wanneer het apparaat op de fiets teveel beweging registreert, gaat er een alarm af dat na een paar seconden nog harder gaat loeien. Best effectief! Om het alarm uit te zetten toets je een code in op het scherm van de Smarthalo of gebruik je de app.

En wanneer je zelf je fiets pakt, hoef je niet bang te zijn voor dit alarm. De Smarthalo merkt namelijk vanzelf je smartphone op en schakelt het alarm dan af. De smartphone moet natuurlijk wel Bluetooth aan hebben staan.

Verlichting

Een andere handige functie is dat de Smarthalo een fietslamp heeft ingebouwd. Daarbij gaat de lamp automatisch aan zodra het donker wordt. En omdat je de Smarthalo op je fiets kunt laten zitten, heb je dus ook altijd verlichting. Al moet je wel nog zelf zorgen voor een rood lampje achterop de fiets.

Ritten bijhouden

Verder slaat Smarthalo ook standaard al je ritten op. En kun je terugzien hoe lang je hebt gefietst, hoe ver en wat je gemiddelde snelheid was.

Je kunt ook doelen stellen per rit, zoals een minimale afstand of fietstijd. De lampjes op de Smarthalo geven aan in hoeverre je het gestelde doel hebt gehaald.

Telefoontjes en sms’jes

De Smarthalo laat op het scherm zien wanneer je een telefoontje krijgt of wanneer er een sms binnenkomt. Het systeem kan niet overweg met appjes, zoals van Whatsapp of Telegram. Overigens kwamen de sms’jes niet aan tijdens onze test. Het is onduidelijk waar dat aan lag.

Installatie

De installatie van de stevige en goedgebouwde Smarthalo gaat erg gemakkelijk dankzij de duidelijke instructie in de app, al kost het wel even tijd. De houder voor de Smarthalo monteer je permanent op de fiets. En alleen met de speciale sleutel - de Halokey - kun je de Smarthalo in de houder plaatsen of er uit halen.

Je kunt de Smarthalo in principe dan ook gewoon op je stuur laten zitten. Wat je meestal wel zult doen, want de Smarthalo is vanwege z’n vorm en gewicht niet echt handig om mee rond te lopen.

Er zijn hulpstukken meegeleverd zodat het systeem ook met verschillende stuurdiktes overweg kan. Maar het werkt het makkelijkst als je stuur overal dezelfde dikte heeft. Met een taps-toelopend stuur kan het lastiger passen of lukt het zelfs helemaal niet.

Tip: draai de stuurhouders goed vast zodat ze niet meebewegen als je de Smarthalo bevestigt of verwijdert.

Batterij

De batterij hebben we niet getest, maar volgens de fabrikant kun je 30 dagen lang 1 uur per dag navigeren voordat de Smarthalo weer opgeladen moet worden.

Dat opladen doe je via de mini usb-poort in de Smarthalo. Deze poort zit achter een rubberen afdekdopje, zodat het geheel tegen een regenbui bestand is. In de app kun je altijd terugzien hoeveel batterijduur je nog over hebt.

Prijs en verkrijgbaarheid

Smarthalo is te bestellen op de website van Smarthalo voor €129. Let op: het product komt uit Canada en je moet dan ook rekening houden met eventuele extra kosten zoals inklarings- en afhandelingskosten van de vervoerder bij de douane. Daarnaast kan ook BTW gerekend worden. Lees hier meer over bestellen bij buitenlandse webwinkels.

Heb je hier allemaal geen zin in? Dan kun je de Smarthalo ook - voor een fors hogere prijs, namelijk €199 - bestellen bij Coolblue.

