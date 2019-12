TomTom GO koppelen aan je smartphone via MyDrive app

Eerste indruk|Door je smartphone te verbinden aan je TomTom GO heb je een aantal extra functies tot je beschikking. TomTom wijst gebruikers van de nieuwe TomTom GO-modellen op de MyDrive-app om deze koppeling te maken. We bekeken hoe prettig die app werkt en of je hem wel nodig hebt.

Conclusie

De app is niet nodig om je smartphone te koppelen aan je TomTom GO, dat kan ook zonder app. Je kan dan gewoon actuele verkeersinformatie ontvangen van je smartphone. Ook bellen werkt zonder app op de nieuwe TomTom GO-modellen (520, 5200, 620 en 6200).

De app is alleen nodig voor een aantal specifieke functies zoals:

het voorlezen van ontvangen berichtjes;

het vooraf bekijken van de verkeersdrukte;

het versturen van bestemmingen naar je TomTom.

Het voorlezen van berichtjes werkt helaas matig. Het vooraf bekijken van je route en de drukte op de weg kan handig zijn, maar veel gebruikers zullen het niet nodig hebben.

Ga je deze functies niet gebruiken? Laat dan de app links liggen bij het koppelen van je smartphone aan je nieuwe TomTom.

Smartphone koppelen

Net zoals bij de voorgaande ‘Smartphone Connected’ modellen van TomTom, kun je ook bij de nieuwe GO 520 en GO 620 systemen je smartphone koppelen. Via je telefoon haalt het navigatiesysteem dan de actuele verkeersinformatie van TomTom Traffic binnen. Dat werkt via de internetverbinding op je smartphone en daar kunnen (afhankelijk van je mobiele abonnement) kosten aan verbonden zijn.

Bij de 'Always Connected' modellen met ingebouwde simkaart (TomTom GO 5200 en 6200) hoef je natuurlijk sowieso geen verbinding te maken voor verkeersinformatie, maar wel om te bellen via de TomTom.

Nieuw is nu wel dat TomTom bij de installatie aangeeft dat je er een app bij kunt gebruiken: de MyDrive app (beschikbaar voor zowel iOS en Android). Om de app te kunnen gebruiken is het ook noodzakelijk om een TomTom MyDrive-account aan te maken. Met dit account moet je op zowel je smartphone als op het navigatiesysteem inloggen.

Wat kan je met deze app?

Voorbereiden

De app is vooral bedoeld om je voor te bereiden op een rit. Door je thuis- en werkadres op te geven kan de app je informeren over verkeersdrukte op je woon-werkverkeer route. Daarnaast kan je vooraf adressen invoeren op je smartphone en deze doorsturen naar je navigatiesysteem, wanneer je TomTom verbonden is met het internet. Hij ontvangt dan gelijk de locatie. Het invoeren van adressen werkt ook erg goed op het navigatiesysteem zelf, maar de functie kan handig zijn als je je TomTom niet in de buurt hebt.

Berichten afspelen

De nieuwe TomTom GO-modellen (520, 5200, 620 en 6200) kunnen via de MyDrive-app SMS of WhatsApp tekstberichten ontvangen op het navigatiesysteem en deze voorlezen aan de bestuurder. Zo kan je je ogen op de weg houden. Helaas zijn de berichten – die worden gesproken door de spraakcomputer van TomTom – soms erg lastig te verstaan. Goed geschreven zinnen zijn vaak nog net te begrijpen, maar zinnen zonder juiste interpunctie of met spreektaal klinken als onverstaanbaar gebrabbel. Wel handig, je kan direct een kort antwoord terugsturen. ‘Ik ben aan het rijden. Ik bel je later’.

Verbinden zonder app

Tijdens de installatie suggereert alles dat je de MyDrive app nodig hebt om verbinding te maken met je smartphone, maar dit is niet zo! Maak je zonder app een bluetooth-verbinding, dan kun je gewoon de belangrijkste functies gebruiken. Alleen het voorlezen van berichten en doorsturen van bestemmingen vanaf je smartphone is dan niet mogelijk. Je ontvangt wel gewoon verkeersinformatie en kan het navigatiesysteem gebruiken als speaker om handsfree te bellen.

Hoe werkt dat

Met een standaard bluetooth-verbinding kan het navigatiesysteem ook gebruikt worden om te bellen, maar nog niet om verkeersinformatie te ontvangen. Hiervoor moet je Bluetooth-tethering aanzetten op je telefoon. Je telefoon kan dan de internetverbinding doorsturen via bluetooth zodat de TomTom de benodigde informatie kan downloaden.

1. Doorloop de installatie en geef aan dat je je mobiel wilt koppelen. Op het moment dat het navigatiesysteem aangeeft dat je de app moet downloaden is de TomTom zichtbaar om te koppelen via bluetooth, ook zonder de app. Heb je het installatieproces al doorlopen, ga dan naar ‘Instellingen’ > ‘Bluetooth’ in het menu.

2. Ga naar je Bluetoothinstellingen op je telefoon en zoek naar jouw TomTom navigatiesysteem.

3. Koppel beide systemen

4. Je ziet nu de informatie die gedeeld kan worden via bluetooth; ‘Handsfree-gesprekken’, ‘Gegevens voor Traffic en andere services’ en ‘Smartphoneberichten’. Daarbij staat ook of de verbinding gemaakt kan worden, ‘Handsfree-bellen’ zal direct werken, maar ‘Gegevens voor Traffic en andere services’ werkt niet zonder Bluetooth-tethering. ‘Smartphoneberichten’ kan niet gebruikt worden zonder de app.

5. Om Bluetooth-tethering aan te zetten volg je deze stappen:

Android (7.0)

- Ga naar ‘instellingen’ en kies onder ‘Draadloos en netwerken’ > ‘Tethering en draagbare hotspot’

- Zet het schuifje ‘Bluetooth-tethering’ aan.

iOS (9.3.5)

- Ga naar ‘instellingen’ en kies onder ‘Mobiel netwerk’ > ‘Persoonlijke hotspot’

- Zet het schuifje ‘Persoonlijke hotspot’ aan.

6. De TomTom kan nu verbinding maken om verkeersinformatie binnen te halen.