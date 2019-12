Eerste indruk|Met TomTom Lifetime World Maps kun je kosteloos (bijna) alle kaarten van de wereld op je navigatiesysteem zetten, inclusief updates. Daarvoor is soms meer opslagruimte nodig dan de TomTom zelf heeft. Een micro-SD-kaartje kan een oplossing zijn, of je kunt een kaart op je TomTom vervangen voor een andere. Hoe gemakkelijk werkt TomTom Lifetime World Maps?

Conclusie

TomTom is de eerste fabrikant die kosteloos kaarten van de hele wereld aanbiedt op een aantal van haar modellen, en dat is een goede service. Standaard staat de kaart van Europa al op het systeem. Wil je een kaart van bijvoorbeeld Australië of het Midden-Oosten hebben, dan kun je die er thuis via de pc op zetten.

Jammer genoeg is de geheugenruimte van de betreffende navigatiesystemen beperkt. Het lukt nog wel om de kaart van Afrika naast die van Europa te installeren, maar de kaart van bijvoorbeeld de VS is veel te groot.

Gelukkig kun je het geheugen gemakkelijk uitbreiden met een micro-SD-kaart. Het systeem installeert een kaart automatisch op het micro-SD-kaartje wanneer het ziet dat de extra kaart niet in het (resterende) interne geheugen past. Voorwaarde is wel dat er genoeg vrije ruimte op het kaartje zelf is, maar met een kaartje van 16 GB kom je al een heel eind.

Wanneer je geen micro-SD-kaartje gebruikt, kun je de al geïnstalleerde kaart van Europa inwisselen voor een van de andere kaarten. Dit betekent overigens niet dat je de kaart van Europa dan kwijt bent: je blijft het recht houden om deze kaart opnieuw op je systeem te zetten wanneer je maar wilt. Het wisselen gaat gemakkelijk via het ‘MyDrive Connect’-programma van TomTom.

Wat is TomTom Lifetime World Maps?

Met TomTom Lifetime World Maps kun je kosteloos (bijna) alle kaarten van de wereld op je navigatiesysteem zetten. Daarbij krijg je 4 of meer keer per jaar updates van de geïnstalleerde kaarten, zolang TomTom het product ondersteunt. TomTom Lifetime World Maps zit inbegrepen bij de nieuwe TomTom GO 520, GO 620, GO 5200 en GO 6200.

Kaarten downloaden

Bij aanschaf van zo’n nieuwe TomTom is alleen de kaart van Europa geïnstalleerd. Wil jebijvoorbeeld ook de kaart van Afrika? Dan plaatst TomTom deze in het interne geheugen zolang er voldoende ruimte is.

Om andere kaarten te downloaden en op je systeem te zetten heb je een pc nodig met internetverbinding. Plus het programma ‘MyDrive Connect’ van TomTom.

Geheugen

Als de extra kaart te groot is, kun je met behulp van een micro-SD-kaartje het geheugen uitbreiden en de kaart daar op zetten. Een andere mogelijkheid is om de al geïnstalleerde kaart in het intern geheugen te wisselen voor de andere kaart.

Installeren via de pc

Met TomTom Lifetime World Maps installeer en update je kosteloos kaarten van (bijna) alle landen van de wereld op je TomTom GO 520, GO 620, GO 5200 of GO 6200. En elk jaar kun je 4 of meer volledige updates van alle geïnstalleerde kaarten via je pc downloaden. In de webwinkel worden deze nieuwe TomToms ook wel GO World genoemd en er staat duidelijk 'Lifetime Wereldkaarten' op de doos.

Om deze extra kaarten en updates op je systeem te zetten, heb je het programma ‘MyDrive Connect’ van TomTom nodig. Bekijk hoe je deze software op je computer zet. Ook moet je een TomTom-account hebben, waaraan je je apparaat koppelt. Wanneer deze stappen gedaan zijn, krijg je een overzicht van de extra kaarten die je kunt installeren.

Beperkt intern geheugen

We hebben Lifetime World Maps uitgeprobeerd met de oudere TomTom Go 6100. Dit systeem heeft een opgegeven intern geheugen van 8 GB waar in de praktijk 6,88 GB van overblijft voor kaarten. Omdat de kaart van Europa al standaard is geïnstalleerd, is er nog maar 985 MB vrije ruimte over.

De kaart van Afrika past daar nog wel naast (743 MB), maar een grotere kaart zoals die van de VS, Canada en Mexico (6 GB) is te groot. Je hebt dan 2 mogelijkheden: uitbreiding van het geheugen met een micro-SD-kaartje of het wisselen van kaarten in het interne geheugen met behulp van MyDrive Connect.

Micro-sd-kaart

Voor de uitbreiding van het geheugen gebruikten we een micro-SD-kaart van 16 GB. Als je deze in het apparaat stopt, verschijnt meteen de mededeling in beeld dat je hem eerst moet formatteren door de TomTom, anders kun je hem niet gebruiken. Zorg dus dat je eventuele bestanden die nog op de micro-SD-kaart staan ergens anders opslaat.

Vervolgens probeerden we de relatief kleine kaart van Afrika te installeren (743 MB). Omdat er genoeg ruimte was op het interne geheugen van de TomTom, werd de kaart automatisch daar geplaatst. Je kunt dus niet zelf kiezen waar de kaart wordt opgeslagen: in het interne geheugen of op het micro-SD-kaartje. Na installatie van de kaart van Afrika was er nog 242 MB intern geheugen over.

Bij de volgende proef – de installatie van de kaarten van de VS, Canada en Mexico (6GB) – zagen we dat de TomTom de kaarten meteen op de micro-SD-kaart plaatste, aangezien er te weinig intern geheugen over was.

Kaarten wisselen

Zit er geen micro-SD-kaart in de TomTom en probeer je een kaart te installeren met meer MB’s dan beschikbaar op het interne geheugen, dan geeft MyDrive Connect 2 suggesties:

Verplaats de kaart(en) tussen het apparaat en je TomTom-account. Stop een micro-SD-kaart in het apparaat voor extra geheugen.

Kies je optie 1, dan kom je bij de contentmanager van MyDrive Connect terecht. Wij vonden deze gemakkelijk te gebruiken. De screenshot hieronder is in het Engels, maar laat zien hoe simpel het wisselen van kaarten in zijn werk gaat.

Selecteer een kaart op je systeem die je er af wilt hebben en verplaats deze naar je account ‘map’.

Klik vervolgens de kaart uit je account aan die je wel op je systeem wilt hebben en verplaats deze naar de ‘map’ van je systeem.

Ongeacht welke optie je kiest om extra kaarten op je systeem te zetten, het installeren ervan kan - afhankelijk van de grootte van de extra kaart - behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Doe dit dus niet vlak voor vertrek.

Beschikbare kaarten

De extra kaarten die beschikbaar zijn voor de GO 520, GO 620, GO 5200 en GO 6200 zijn:

Afrika

Australië

Midden-Oosten

Nieuw-Zeeland

Verenigde Staten, Canada en Mexico

Zuid-Amerika

Zuidoost-Azië

