Toeristisch rijden met TomTom Road Trips

Via de website van TomTom kun je kiezen uit een honderdtal voorgeprogrammeerde routes in verschillende genres, zoals toeristische kustwegen, historische routes of bergwegen. Of je zoekt mooie routes in verschillende werelddelen zoals Europa, Noord-Amerika of Afrika.

Je kunt de gekozen route synchroniseren met je TomTom via MyDrive. Je hebt daarvoor wel een account nodig op MyDrive van TomTom. Daarnaast moet je een TomTom hebben die met MyDrive samenwerkt. Ga na welke TomTom-modellen werken met MyDrive.

Het werkt ook met de GO Mobile Android-app van TomTom. De iOS versie zal later volgen.

Route personaliseren

Je kunt elke route ook personaliseren binnen de MyDrive-omgeving. Zo kun je de route inkorten, veranderen en andere interessante plekken toevoegen. Voor dat laatste is TomTom een samenwerking aangegaan met TripAdvisor.

Deze functionaliteit zal vanaf oktober 2017 beschikbaar worden binnen Road Trips. Je kunt daarmee dan toeristische attracties selecteren, waarbij je ook extra informatie zoals ratings en reviews kunt inzien. Dat maakt het makkelijk om te zien of het interessant voor je is.

Het is ook mogelijk om je route te delen met anderen. Zo kun je de route downloaden in GPX-formaat, een algemeen bestandsformaat voor routes. Dit GPX-bestand kan dan in andere – ook niet-TomTom - navigatiesystemen worden ingeladen.

