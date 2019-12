Klacht over Nationale Kinderkrant gegrond verklaard

De Consumentenbond is verheugd over de uitspraak van de Reclame Code Commissie, inzake een klacht over de Nationale Kinderkrant. Deze krant, die bezorgd wordt op alle basisscholen in Nederland, maakte reclame voor een middel tegen hoofdluis van de firma Luisweg.

De bezwaren van de bond hadden betrekking op de verhullende manier waarop kinderen werden verleid kennis te nemen van commerciële informatie over het product van de firma Luisweg. De bond voerde aan dat de in de krant gemaakte reclame (voor kinderen) niet als zodanig herkenbaar was, zoals de Nederlandse Reclame Code voorschrijft.

Klacht gegrond

De Reclame Code Commissie wees de klacht toe en oordeelde dat het redactioneel ogende artikel op de voorpagina één geheel vormde met de advertentie van de firma Luisweg verderop in de krant. Bovendien had, aldus de Commissie, het woord “advertentie” duidelijker vermeld moeten worden, omdat het hier om een jeugdblad gaat, met een lezerspubliek voor meer dan 25% bestaande uit kinderen tot en met 11 jaar.

De Nationale Kinderkrant heeft de Consumentenbond inmiddels beloofd in de toekomst scherper toe te zien op het onderscheid tussen redactionele inhoud van het blad en reclame.

Kinderen ingezet voor reclame

De Consumentenbond had ook afzonderlijk bezwaar gemaakt tegen de website van de firma Luisweg, waarop aan kinderen gratis de mogelijkheid wordt geboden posters te downloaden en uit te printen, met het doel deze (in de klas) op te hangen. De Reclame Code Commissie is van mening dat de website en de posters wel voldoende duidelijk als reclame herkenbaar zijn.

De bond is er teleurgesteld over dat de Commissie met deze motivering volstaat en zich niet (zoals gevraagd) negatief uitlaat over de praktijk als zodanig om kinderen op deze manier actief in te schakelen bij het maken van reclame. De bond is van mening dat dit afbreuk doet aan vertrouwen in de reclame en vraagt zich af of kinderen wel doorzien dat zij (gratis) worden gebruikt voor deze “creatieve” manier van reclame maken.