Aanvulling test strijkijzers september 2004

Nieuws|In onze test van strijkijzers van september 2004 ontbreken de apparaten van Tefal. Dat kwam omdat die apparaten voor onze test niet tijdig op de markt waren en voor ons toen niet duidelijk was in hoeverre ze gelijk waren aan apparaten die door buitenlandse partners in de test waren betrokken. De nieuwe apparaten staan al op de website (ledendeel), maar het lijkt ons terecht er ook hier melding van te maken.