Switchen van zorgverzekeraar?

De meeste mensen hebben inmiddels een brief van hun zorgverzekeraar gehad met de nieuwe premies voor 2005. Zonder uitzondering zijn de premies verhoogd. Dat betekent, dat u de mogelijkheid heeft om over te stappen naar een ander ziekenfonds of particuliere zorgverzekeraar. Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, kunt u op die manier wellicht heel veel geld besparen. Let daarbij wel op:

Als u ziekenfondsverzekerd bent, dan heeft u twee maanden de tijd om over te stappen, gerekend vanaf de datum waarop de brief is gedateerd. Bent u particulier verzekerd, dan vindt u in de polisvoorwaarden de termijn waarbinnen u kunt overstappen.



Zeg uw oude verzekering niet op, als u nog niet weet of u bent geaccepteerd bij de nieuwe verzekering.



Let niet alleen op de prijs maar ook op de kwaliteit. Om consumenten meer inzicht te geven in de verschillen tussen de zorgverzekeraars, werkt de Consumentenbond aan een digitale 'Keuzegids Zorgverzekeraars'. Daarin vindt u niet alleen de premies en pakketten, maar ook zaken als tevredenheid van consumenten over hun zorgverzekeraar.

De gegevens uit de keuzegids vindt u zo snel mogelijk in januari op deze site. De keuzegids is vanaf 19 januari ook beschikbaar via een website van het ministerie van Volksgezondheid. In de tussentijd kunt u uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven via ons meldpunt Premiestijgingen Zorgverzekeringen.