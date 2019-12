Minister voelt niets voor maximaliseren gasprijzen

Minster Brinkhorst wil geen prijsplafond introduceren in de gasmarkt. Dat heeft hij in een brief aan de Consumentenbond laten weten. De bond riep half november de minister op energie betaalbaar te houden door een maximum in te stellen voor de gasprijzen. De minster wil niet ingrijpen. Hij vindt een prijsplafond onwenselijk omdat dit de indruk wekt dat consumenten niet meer zelf kunnen kiezen bij wie ze gas afnemen.

Geen concurrentie groothandelsmarkt

De minister gaat in zijn brief niet in op het argument van de Consumentenbond. Het probleem is niet dat consumenten niet kunnen kiezen voor een gasleverancier, maar dat de gasleveranciers geen echte keuze hebben waar ze hun gas inkopen. De bond vindt namelijk dat de minister moet ingrijpen omdat er geen concurrentie is in de groothandelsmarkt voor gas. De Gasunie is praktisch de enige gastoeleverancier. Doordat effectieve concurrentie ontbreekt, gaan de prijzen niet omlaag. Totdat er concurrentie ontstaat, wil de Consumentenbond dat de minister ingrijpt om energie betaalbaar te houden.

Betaalbare energie

De Consumentenbond is teleurgesteld in de houding van de minister en zal daarom nogmaals zijn standpunt onder de aandacht brengen van het ministerie van Economische Zaken. De Consumentenbond blijft zich inzetten voor betaalbare energie voor alle consumenten.

Duizenden steunbetuigingen

De Consumentenbond heeft begin december 23.000 steunbetuigingen overhandigd aan de vaste Kamercommissie van het ministerie van Economische Zaken. De bond vindt namelijk dat de betaalbaarheid van de eerste levensbehoefte gas en licht komt in het geding wanneer consumenten volgend jaar minstens 10% meer moeten betalen voor hun energierekening. De bond voelt zich in zijn eisen gesterkt door de duizenden steunbetuigingen.