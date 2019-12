Belangrijke overstapbelemmering zorgverzekering weggenomen

Woensdag 22 december 2004 stemde de Tweede Kamer voor het voorstel voor de nieuwe zorgverzekeringswet. Mede naar aanleiding van het stemadvies van de Consumentenbond stemde de Kamer bovendien in met een voorstel de automatische koppeling van de aanvullende verzekering met de basisverzekering te verbieden. Dit zal het switchen van verzekerden tussen de diverse zorgverzekeraars, de hoofddoelstelling van de wet, ten goede komen.

De zorgverzekeringswet regelt dat er vanaf 1 januari 2006 een nieuwe verzekering voor zorg ontstaat, waarbij het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekering vervalt. De Consumentenbond staat daar achter, zeker omdat in de nieuwe wet verzekerden meer invloed kunnen uitoefenen op de verzekering en de zorg zelf. Verzekeraars gaan namelijk meer met elkaar concurreren en dat prikkelt ze om zich netjes te gedragen richting hun klanten en goede kwaliteit van zorg aan te bieden. Een hele goede zaak dus, maar de positie van de consument is in de wet nog niet voldoende geborgd.

Daardoor kunnen verzekerden hun sturende rol niet echt goed oppakken. Wij hebben deze zorgen geuit richting de leden van de Tweede Kamer en ze daarbij het advies meegegeven om voor een aantal aanpassingen in de wet te stemmen (zie dit bericht van 20 december jl.). We zijn verheugd dat de belangrijkste overstapbelemmering nu is weggenomen: ons voorstel om de automatische koppeling van de aanvullende verzekering met de basisverzekering te verbieden is overgenomen. Onze overige zorgen leggen we neer bij de leden van de Eerste kamer die begin 2005 over de wet zullen stemmen.