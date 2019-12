Gevolgen problemen bij DutchBird voor consument

Bond: strengere controle op financiële betrouwbaarheid



De berichtgeving over de situatie rond DutchBird is verwarrend. Zeker is dat de toestellen van DutchBird aan de grond gehouden worden wegens financiële problemen. De kwestie gaat onder andere over wie er nu uiteindelijk verantwoordelijk is sinds de verkoop van de luchtvaartmaatschappij aan de Excel Aviation Group van zakenman De Vlieger.

De Consumentenbond ziet in de gebeurtenissen eens te meer een bevestiging van de noodzaak dat er strengere controle komt op de financiële betrouwbaarheid van luchtvaartmaatschappijen, zolang er op Europees niveau nog geen regeling is om consumenten tegen een faillissement te beschermen. Minister Peijs heeft dit recent toegezegd na dat wij hier diverse malen op hadden aangedrongen. Het afgelopen jaar zijn alleen al in ons land problemen geweest met Air Holland, Dutch Carribean Airlines, V-bird en DutchBird.

Hoewel sommige tickets ook ‘los’ verkocht werden, is DutchBird in de eerste plaats een chartermaatschappij, die vluchten uitvoert in opdracht van reisorganisaties zoals Thomas Cook, TUI en Sudtours op onder andere Zuid-Europa en de Canarische Eilanden. Tot nu toe zijn deze er in geslaagd om andere toestellen in te zetten zodat hun klanten in elk geval op vakantie konden gaan.

Pakketreis

Wie een ‘pakketreis’ heeft geboekt met een vlucht van DutchBird hoeft zich in financieel opzicht weinig zorgen te maken. De reisorganisator is in dat geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor een goede uitvoering van de vlucht. Mocht het verkeerd aflopen met DutchBird dan is de reisorganisator dus ook verantwoordelijk voor het financiële risico. Het risico dat ook een reisorganisatie failliet zou gaan wordt afgedekt door het garantiefonds voor de reiswereld SGR, waarbij gelukkig een meerderheid is aangesloten.

In diverse media werd ook aandacht besteed aan de problemen bij de Exel Aviation Group. Eén van de luchtvaartmaatschappijen van deze groep, HollandExel, is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse verre reizen van TUI Nederland en Thomas Cook. Deze organisaties hebben laten weten dat HollandExel de vluchten normaal uitvoert. Daarnaast garanderen Arke, Holland International, KRAS, Thomas Cook en Neckermann de uitvoering van alle geboekte reizen op basis van de ANVR-voorwaarden.

De in de media gewekte suggestie dat ‘vliegvakanties van vele duizenden gezinnen in het water dreigen te vallen’ is dus onjuist. De klanten hebben hun reis immers niet bij de luchtvaartmaatschappij HollandExel, maar bij de ANVR-touroperators Arke, Holland International, KRAS, Thomas Cook en Neckermann geboekt.